Чемпионат Франции: ФК «Монако» нанес решающий удар «Лансу»

В воскресенье во второй половине дня на стадионе «Боллер-Делелис» монегаски выиграли (3:2) у «Ланса» на глазах у Дмитрия Рыболовлева.

Счет: 3:2

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Как и в Кубке Франции несколько недель назад, ФК «Монако» преподнес плохой сюрприз «Лансу» на его поле. Постоянно прессингуя в первом тайме, монегаски закономерно открыли счет, благодаря героизму Фоларина Балогана, обманувшего бдительность Бриса Самба (1:0, 19’).

Первый тайм сложился очень удачно для игроков Ади Хюттера, воспользовавшихся своим порывом для блестящего прохода Такуми Минамино (2:0, 30’). Но «Ланс», как ни в чем не бывало, смог сократить счет, благодаря голу Элье Ваи (2:1, 32’).

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Во втором тайме местные усилили свой натиск и воспользовались усталостью монегасков, чтобы сравнять счет, благодаря Весли Саиду (2:2, 77’). И все-таки Такуми Минамино успел нанести блестящий решающий удар в дополнительное время (3:2, 90+2’).

Это – ценный гол на пути к подиуму и к Лиге чемпионов, позволивший «Монако» приободриться после поражения в матче с «Тулузой». Следующий матч ФК «Монако» – в пятницу вечером (21:00) против «ПСЖ».

Игрок: искрометный Такуми Минамино

Его пушечный выстрел в дополнительное время принес победу ФК «Монако». А гол в первом тайме позволил команде с облегчением вздохнуть.

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Решительный, активный в защите японец отдал много сил в этой встрече и принес победу своей команде, забив свой шестой и седьмой гол в Чемпионате Франции этого сезона.

Цитата: «Мы хотим в Лигу чемпионов»

Такуми Минамино: «Это был очень важный гол. Мы пропустили два гола и во втором тайме играли слабее. Я хотел помочь команде, проявив решительность. Я очень счастлив. В следующем сезоне мы хотим попасть в Лигу чемпионов, и мы для этого делаем все.»