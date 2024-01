Coupe de France (32es finale) : L’AS Monaco arrache sa qualification au bout du suspense

La joie des Monégasques après leur qualification pour les 16es de finale (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques se sont imposés au tirs au but (2-2, 6-5 t.a.b.) face à Lens ce dimanche après-midi à Bollaert-Delelis.

Le match : 2-2 (6-5, t.a.b.)

Ils ont tremblé jusqu’au bout, jusqu’à cette libération, après l’ultime but victorieux de Soungoutou Magassa au terme d’une séance de penalties complètement folle.

Buteur dès la 33e seconde de jeu, Wissam Ben Yedder a idéalement lancé les siens dans cette rencontre (0-1, 1′), avant que Maghnes Akliouche ne double la mise à son tour peu après la vingtième-minute de jeu sur un centre parfait de Kassoum Ouattara (0-2, 21′).

Mais si les Monégasques ont semblé faire le plus dur au cours de cette première période où il se sont montrés ultra-réalistes, les Lensois, portés par leur public, n’ont jamais rien lâché et sont parvenus à réduire le score juste avant la pause grâce à une frappe surpuissante de Faitout Maouassa (1-2, 43′).

AS Monaco, Jeux Olympiques, Roca Team, Leclerc, Micallef… 2024 en 10 questions

Au retour des vestiaires, les locaux ont continué de pousser et ont été récompensés par l’intermédiaire de Florian Sotoca (2-2, 62′). Une rencontre qui est finalement allée jusqu’aux tirs au but.

Une séance incroyable, marquée par de nombreux arrêts de Brice Samba et Radoslaw Majecki (voir ci-dessous), qui a finalement souri à l’ASM, sur une ultime tentative de Soungoutou Magassa.

En l’absence de Coupe d’Europe cette saison, les hommes d’Adi Hütter poursuivent leur aventure en Coupe de France. Prochain rendez-vous, samedi prochain (17h) face au Stade de Reims.

Le joueur : Au bon souvenir de Radoslaw Majecki

Il n’avait plus porté le maillot de l’AS Monaco depuis deux saisons et notamment un passage en prêt au Cercle Bruges. Mais l’habituelle doublure de Philipp Köhn n’a pas manqué son rendez-vous et a livré un match plein pour sa première titularisation de la saison.

S’il a été battu à deux reprises, le gardien polonais a réalisé de nombreuses parades décisives (35′, 47′, 59′) pour maintenir son équipe à flot. Et au cours de la séance de tirs au but, Majecki est parvenu à repousser deux tentatives lensoises.

« Radoslaw a réalisé une très belle rencontre, a confirmé Adi Hütter en conférence de presse. Sur le premier but encaissé, il ne peut absolument rien faire, et le second a été marqué trop facilement. Je suis vraiment satisfait de lui, je le remercie, tout comme ses coéquipiers. »

La phrase : « Une superbe victoire pour le groupe »

Denis Zakaria : « Ce n’est jamais facile de venir à Lens. Aujourd’hui, c’est une superbe victoire pour le groupe. On a su montrer notre courage, notre caractère et un beau visage de l’AS Monaco. »