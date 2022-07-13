Трансфер японского вингера в «Монако» может стать маркетинговой бомбой для клуба и особенно для чемпионата Франции. Анализ.

Венсан Лабрюн должен потирать руки. Президент Профессиональной футбольной лиги, продвигавший создание коммерческого филиала вместе с люксембургским инвестиционным фондом CVC Capital Partners, планирует повысить стоимость чемпионата Франции до 1,8 миллиардов евро к 2028 году.

Достичь эту цель можно за счет роста стоимости прав на телетрансляцию матчей чемпионата Франции за рубежом. Это колоссальная задача, ведь чемпионат Франции сильно отстает от других крупных европейских чемпионатов, например, от сверхмощного Чемпионата Англии (4,8 миллиарда евро в год в 2019-2022 г.г. против 75 миллионов евро чемпионата Франции в 2020 г.).

Знаменитые клубы штурмуют развивающиеся рынки

Чемпионат Франции еще мало представлен на некоторых рынках. Например, в Азии. В связи с этим, очень кстати пришлось то, что Такуми Минамино обосновался в Монако. «Профессиональная футбольная лига и инвестиционный фонд CVC, конечно же, удовлетворены этим трансфером, утверждает Жан-Паскаль Гейан, спортивный экономист и научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра (CNRS). Он вносит вклад в интернационализацию чемпионата, повышает его привлекательность и престиж за рубежом».

Освоение развивающегося азиатского рынка не может обойтись без привлечения японских и китайских игроков Люк Аррондель

Чем больше телезрителей, тем автоматически больше доходов? «В экономике это называется продвижением престижа, и данный трансфер может стать выгодным для всех, подтверждает Люк Аррондель, футбольный экономист, научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра (CNRS) и автор книги Деньги футбола.

Чтобы продавать товар во всем мире, нужна стратегия локализации. Так действует City Football Group (владелец клуба «Манчестер Сити). Освоение развивающегося азиатского рынка не может обойтись без привлечения японских и китайских игроков.»

Модель уже работает в Германии

Чемпионат Германии, который уже более десяти лет принимает у себя игроков из страны восходящего солнца, воспользовался этим продвижением престижа в Японии и заключил много партнерских сделок с азиатскими странами. Почему именно Германия?

Маленький экскурс в историю: в 60-е годы немецкий тренер Деттмар Крамер отправился в страну восходящего солнца. В то время японский футбол еще даже не был профессиональным.

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Во время своего путешествия Деттмар Крамер привлек публику своими взглядами на футбол. Ему удалось выявить талантливых местных футболистов, способных выступать на чемпионате Германии. В 1978 Ясухико Окудэра стал первым японским футболистом, выступающим в Европе. В какой стране? Естественно, в Германии.

С тех пор японские футболисты взбудоражили чемпионат Германии (Синдзи Кагава, Ацуто Утида, Синдзи Окадзаки, Готоку Сакаи и другие) и привлекли к себе пристальное внимание в Азии.

Матчи «Монако» будут чаще программироваться на 13:00 в этом сезоне?

Люк Аррондель и Жан-Паскаль Гейан считают, что успех и доходы от этой операции будут сопровождаться повышенным вниманием к Такуми Минамино. При разнице во времени в 7 часов между Францией и Японией начало матчей в воскресенье в 13:00 может позволить «Монако» расширить телеаудиторию.

Тем более, что клуб будет участвовать в борьбе за еврокубки (как минимум в Лиге Европы), что увеличивает количество матчей чемпионата по воскресеньям.

Продажи сувенирной продукции «Монако» должны вырасти, не исключены и рекордные продажи футболок в Японии. Жан-Паскаль Гейан

«Так уже было в Китае, вспоминает автор книги Деньги футбола. Это расписание представляет трудности для болельщиков, не привыкших так рано ходить на стадион. Но для стадиона Монако, который не всегда полон, это не так уж и проблематично».

В Японию пытаются внедриться и другие французские клубы. Например, благодаря тому, что японец Хироки Сакаи перешел в «Олимпик Марсель» в 2016 году, клуб в следующем сезоне заключил партнерскую сделку с японским гигантом Интернет-торговли Rakuten.

© ФК «Монако»

В конце месяца «Пари Сен-Жермен» в рамках предсезонного турне впервые после покупки клуба QSI в 2011 году поедет в Японию.

Для японцев это возможность приблизиться к Килиану Мбаппе и Лионелю Месси. А для ПСЖ – катализировать свое внедрение в Японию, получить новых зарубежных болельщиков и повысить продажи сувенирной продукции.

Игра Такуми Минамино будет иметь решающее значение

Обожаемые азиатскими фанатами европейские звезды иногда затмевают собой японских «легионеров», некоторым из которых трудно добиться признания в Европе.

«Футбольные фанаты всего мира иногда больше интересуются такими игроками как Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе, чем игроками своих стран» уверяет Жан-Паскаль Гейан. Если «Монако» хочет воспользоваться эффектом появления Такуми Минамино, надо, чтобы он играл. И, главное, чтобы он играл хорошо.

«Минамино широко известен в Японии. Он – один из ведущих нападающих национальной сборной. Продажи сувенирной продукции «Монако» должны увеличиться, не исключены и рекордные продажи футболок в Японии. Но чтобы медийный резонанс в Японии не сдулся как воздушный шар, необходима устойчивая восходящая динамика».

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Чтобы японцы быстро попали под чары «Монако», Такуми Минамино должен воскресить результативность своих выступлений, которую он показывал по прибытии в «Ред Булл Зальцбург» в 2014 году – тогда его считали истинным самородком.

В Австрии талантливый японец произвел большое впечатление и стал открытием для всех. Так он привлек внимание «Ливерпуля», в котором, однако, мало играл в последних трех сезонах.

«Он сейчас не на подъеме, анализирует Жан-Паскаль Гейан. Азиатские игроки часто сталкиваются с проблемой продолжительных результативных выступлений в Европе. Трудность часто представляют культурная адаптация и языковой барьер. Но потенциал у него точно есть».

Может быть, «Ливерпуль» оказался слишком высокой ступенькой в карьерной лестнице футболиста, но «Монако» может предоставить Такуми Минамино возможность проявить себя в полной мере. Если так и будет, то «Монако» выиграет свое спортивное и маркетинговое пари.