Ligue 1 : L’AS Monaco est-elle armée pour créer la sensation face au PSG ?

Les Monégasques reçoivent les leaders du championnat vendredi soir (21h) au stade Louis-II pour le choc au sommet de cette 24e journée de championnat. Avec quelles ambitions ?

Fort contre les forts et plus en difficulté face aux plus faibles, c’est un peu la tendance qui se dessine du côté de Monaco cette saison.

Avec 22 points glanés contre des équipes du top 9 depuis le début de la saison, les Monégasques ne déçoivent jamais ou presque face aux grosses cylindrées du championnat, comme en atteste leur récente victoire sur la pelouse du RC Lens.

« Quand une équipe propose un système de jeu très défensif, c’est beaucoup plus difficile de trouver l’ouverture. Cela demande plus de concentration, et de ne pas faire d’erreurs faciles dans des zones dangereuses, a avancé Guillermo Maripan en conférence de presse d’avant-match pour justifier les désillusions face aux « petits » et les performances face aux « gros ».

Cela a peut-être été plus compliqué pour nous à domicile récemment pour cette raison, car nous avons affronté des adversaires recroquevillés derrière. »

Face au Paris Saint-Germain, la mission s’annonce encore plus périlleuse, avec notamment de nombreux joueurs absents pour cette rencontre (Vanderson, Zakaria, Camara, Diatta, Jakobs…). Mais dans les rangs monégasques, on se montre ambitieux, à l’image des déclarations récentes d’Adi Hütter.

L’AS Monaco réussit mieux face aux cadors

« Paris est la meilleure équipe de France et l’une en Europe, ils ont de grands joueurs. Je suis néanmoins convaincu que l’on pourra les battre si on met en place nos idées. Je n’aurais pas besoin de motiver mes joueurs mais simplement parler de notre jeu. »

Le Paris Saint-Germain, une équipe qui réussit d’ailleurs plutôt bien aux Monégasques, comme l’a rappelé Guillermo Maripan. « Nous savons que nous sommes capables de faire une grosse performance, et nous l’avons montré par le passé en remportant nos trois dernières confrontations au stade Louis-II. »

Pour cette rencontre, Radoslaw Majecki, aligné face à Lens au détriment de Philipp Köhn, devrait enchaîner en tant que titulaire, alors que Wildried Singo pourrait combler l’absence de Vanderson dans le couloir droit et Soungoutou Magassa monter d’un cran pour remplacer Denis Zakaria et Mohamed Camara.

Coté offensif, les Monégasques pourront compter sur Folarin Balogun, Alexandr Golovin ainsi que Takumi Minamino qui a brillé à Lens, comme l’a souligné Guillermo Maripan. « Taki’ a vraiment des qualités particulières, c’est un super joueur et il l’a montré à Lens, en étant autant présent offensivement, que dans les replis défensifs. Il nous aide beaucoup dans sa position. »

Kassoum Ouattara : « L’AS Monaco est un grand club, on ne peut pas être déçu en arrivant ici »

En face, les Parisiens auront à coeur de retrouver la victoire après leur nul face au Stade Rennais au Parc des Princes lors de la dernière journée. Avec Kylian Mbappé aligné en pointe, lui qui pourrait faire son ultime apparition au stade Louis-II, suite à son départ programmé du Paris Saint-Germain en fin de saison.

Le coach et ses joueurs ont donc hâte de retrouver les Parisiens ce vendredi à Louis II qui devrait faire le plein. En attendant les Monégasques peuvent compter également sur le soutien de leur président. Présent lors de plusieurs dernières rencontres de l’AS Monaco à domicile ainsi qu’à l’extérieur, Dmitri Rybolovlev a été souvent vu au Centre de Performance ces dernières semaines. Un soutien qu’apprécient les joueurs de l’AS Monaco, comme l’a souligné Guillermo Maripan.

« Il a toujours été derrière nous. Je suis très content de le voir davantage, et qu’il soit plus présent au Club ou auprès de l’équipe. »

Les compositions probables :

AS Monaco : Majecki – Kehrer, Maripan, Salisu – Singo, Magassa, Fofana, Ouattara – Minamino, Golovin – Balogun

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Soler, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ruiz, Ugarte – Barcola, Mbappé, Dembélé