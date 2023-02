Ligue 1 : L’AS Monaco s’offre le Paris Saint-Germain et prolonge sa belle série

Les Monégasques ont tenu leur rang pour venir à bout (3-1) d’une équipe du PSG diminuée par les absences, ce samedi après-midi dans un stade Louis II comble.

Le match : 3-1

Mais qui pourra les arrêter ? Invincible ces dernières semaines, l’AS Monaco est en train de faire une remontée spectaculaire au classement.

Face au Paris Saint-Germain, certes privé de nombreux titulaires (Mbappé, Messi, Verratti, Hakimi, Nuno Mendes), les hommes de Philippe Clement ont confirmé leur forme éblouissante en dominant largement cette rencontre.

Idéalement lancés grâce à une réalisation d’Aleksandr Golovin à la suite d’une action confuse dans la surface de réparation (1-0, 4′), les Monégasques ont mis à terre les Parisiens quelques minutes plus tard sur une réalisation de Wissam Ben Yedder (2-0, 18′).

L’AS Monaco et Kappa lancent une réédition du maillot 1999-2000

Si le jeune Warren Zaïre-Emery est parvenu à marquer et à ramener Paris dans la course (2-1, 39′), l’international français a une nouvelle fois surgi pour inscrire son 14e but de la saison en championnat (3-1, 45+2′).

En deuxième période, Monaco s’est procuré des occasions. Mais les coéquipiers d’Axel Disasi sont tombés sur un excellent Gianluigi Donnarumma.

Grâce à ce succès, l’AS Monaco remonte provisoirement à la deuxième place du classement, en attendant les rencontres de l’Olympique de Marseille et du RC Lens. Prochain rendez-vous, jeudi prochain (21h) face au Bayer Leverkusen, pour le 16e de finale aller de la Ligue Europa.

Le joueur : Le roi Ben Yedder

Il est incontestablement l’homme providentiel de cette équipe depuis quelques semaines. Avec Aleksandr Golovin, qui enchaîne lui aussi les prestations XXL, Wissam Ben Yedder est l’un des grands artisans de cette métamorphose monégasque.

Malgré un début de saison poussif et quelques rencontres démarrées sur le banc, l’international français affiche déjà 14 buts en championnat, dont six depuis la reprise de la Ligue 1 après la Coupe du monde. Avec ce doublé face au PSG, Ben Yedder a encore un peu plus marqué les esprits.

Le chiffre : 8

Comme le nombre de matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1. La dernière défaite de l’AS Monaco remonte au 13 novembre dernier, juste avant la Coupe du monde, face à l’Olympique de Marseille (2-3).

La phrase : « Super content d’avoir gagné »

Axel Disasi : « On est super content d’avoir gagné. On poursuit notre série. La victoire est belle, on s’est lâché un peu au moment de la fêter. Cela prouve toute la bonne ambiance qu’il y a dans le groupe.»

L’action solidaire : L’AS Monaco et le Paris Saint-Germain unis pour la Fondation Flavien

Trois jeunes supporters des deux clubs ont vécu une expérience inoubliable sur la pelouse du stade Louis II à l’occasion de la Journée internationale du cancer de l’enfant le 15 février prochain.

Cancers chez l’enfant : un appel aux dons pour un nouvel essai clinique

Grâce au concours de la Fondation Paris Saint-Germain, qui a mis son robot Awabot à disposition, l’un des trois enfants hospitalisés a passé un moment riche en émotions dans les coulisses de la rencontre.

Pour rappel, la Fondation Flavien a été créé le 15 août 2014 par Denis Maccario, en hommage à son fils Flavien, emporté par une tumeur cérébrale cinq mois plus tôt. Il s’agit de la première association de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares en Principauté de Monaco.