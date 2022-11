L’AS Monaco s’est inclinée face à l’Olympique de Marseille (2-3) ce dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Le Prince Albert II était présent en tribune pour encourager les rouges et blancs.

Le match : 2-3

Visages fermés, têtes baissées, les Monégasques sont rentrés aux vestiaires avec d’immenses regrets. Au terme d’un match haletant au scénario catastrophique pour l’AS Monaco, les hommes de Philippe Clement ont laissé filer une victoire qui semblait leur tendre les bras.

Menés au score après un coup franc sublime d’Alexis Sanchez (0-1, 35′), les coéquipiers d’Axel Disasi ont réussi à recoller grâce à Wissam Ben Yedder sur penalty après une faute de Leonardo Balerdi sur Krépin Diatta (1-1, 45′).

Avant de passer devant en deuxième mi-temps après une réalisation de Kevin Volland, qui a bien cru délivrer le Rocher sur un service millimétré d’Aleksandr Golovin (2-1, 72′).

C’était sans compter sur le retour des Marseillais, complètement relancés après l’égalisation de Jordan Veretout en fin de match (2-2, 83′). Au bout du temps additionnel, les visiteurs se sont procurés une ultime occasion sur un nouveau coup franc. De la tête, Sead Kolašinac a offert la victoire à l’Olympique de Marseille sur une offrande de Dimitri Payet (2-3, 90+8′).

Avec huit succès, trois nuls et quatre défaites, l’AS Monaco figure à la sixième place du classement, à quatre points du podium. Prochain rendez-vous pour les Monégasques, le 28 décembre prochain face à l’AJ Auxerre.

Le geste : La panenka de Wissam Ben Yedder

Il n’a pas tremblé. Après une grande course d’élan, Wissam Ben Yedder a subtilement piqué son ballon, ne laissant aucune chance à Pau Lopez.

Auteur de son sixième but de la saison en Ligue 1 d’une somptueuse panenka, l’attaquant monégasque a permis aux siens d’égaliser juste avant la pause sur penalty (1-1, 45′).

Pas appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, « WBY » s’est fendu d’un dernier geste de classe avant la trêve.

Le chiffre : 83

En inscrivant son 83e but sous les couleurs monégasques, Wissam Ben Yedder a fait son entrée dans le top 5 des meilleurs buteurs de l’AS Monaco.

La phrase : « On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes »

Benoît Badiashile : « On peut être déçu. Tout remettre sur l’arbitrage, c’est trop facile. On a un coup franc à jouer, on doit être plus agressif. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On avait le match en mains. Quand tu mènes 2-1 à dix minutes de la fin, c’est inadmissible. »

En coulisses : Le Club des Supporters de Monaco fait le show

Un tifo magnifique en début de match, un autre en début de deuxième période. Le Club des Supporters de Monaco a fêté comme il se doit son 70e anniversaire face à l’Olympique de Marseille.

Invité pour assister à la rencontre, l’ensemble des supporters des antennes du club se sont réunis en tribune Pesage pour encourager les rouges et blancs. Un moment unique qu’ils ont pu partager aux côtés d’un certain Aurélien Tchouaméni, présent pour donner le coup d’envoi de la rencontre et qui est venu saluer la tribune.

