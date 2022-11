L’AS Monaco s’est imposée ce dimanche après-midi (0-2) sur la pelouse du Toulouse FC. Les Monégasques se rapprochent du podium.

Le match : 0-2

L’AS Monaco poursuit sa remontée au classement. Après une première période équilibrée, les hommes de Philippe Clément ont fait la différence en deuxième période. Déjà buteur face à Angers, Aleksandr Golovin a ouvert le score d’une frappe enroulée qui n’a laissé aucune chance au portier toulousain (0-1, 46’).

Aligné d’entrée, Takumi Minamino à quelques minutes plus tard parfaitement servi Breel Embolo, buteur de la tête (2-0, 60’) et auteur de sa septième réalisation de la saison. Une victoire qui permet aux coéquipiers d’Axel Disasi de mettre la pression et de se rapprocher encore un peu plus du podium. Prochain rendez-vous pour l’ASM, dimanche prochain (20h45) face à l’Olympique de Marseille pour le dernier match avant la Coupe du monde.

Le joueur : Golovin brille à nouveau

L’international russe enchaîne les performances cette saison. Régulier, épargné par les blessures, Aleksandr Golovin est bien le métronome de l’équipe. Et le meneur de jeu monégasque l’a encore prouvé face à Toulouse. Avec un sublime but qui a permis aux siens de débloquer la partie et de nombreuses occasions en première mi-temps, Golovin s’est montré dangereux sur pratiquement chacune de ses situations.

Avec un « Golo » dans cette forme-là, l’AS Monaco peut nourrir de grandes ambitions. Cela tombe bien, juste avant la trêve, un choc face à l’Olympique de Marseille se dresse à l’horizon. Une nouvelle occasion de briller pour le Russe ?

La phrase : « Une victoire qui fait du bien »

Kevin Volland : « Ça fait du bien de gagner avant le choc qui nous attend la semaine prochaine face à l’Olympique de Marseille. On savait qu’il n’avait perdu qu’une seule défaite en championnat face au Paris Saint-Germain à domicile cette saison. On a réussi à marquer au bon moment. »