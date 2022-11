L’AS Monaco s’est imposée ce jeudi soir au Louis II face à l’Étoile Rouge Belgrade (4-1). Les Monégasques disputeront les seizièmes de finale de la Ligue Europa en février prochain.

Le match : 4-1

Sous une pluie battante, les hommes de Philippe Clement ont assuré l’essentiel en validant leur qualification pour les seizièmes de finale, où ils affronteront une équipe reversée de Ligue des champions*.

Idéalement lancés par Kevin Volland, buteur de la tête sur une offrande de Caio Henrique (1-0, 5′), les Monégasques se sont montrés dangereux en début de match, en se procurant de nombreuses occasions.

Une domination récompensée par une deuxième réalisation de l’international allemand (2-0, 27′), qui a permis à l’ASM de faire le break. En deuxième période, les coéquipiers d’Axel Disasi ont d’abord pensé inscrire le but du KO quand Milan Robic a détourné le ballon dans son propre but (3-0, 50′), avant de se faire peur.

Après un penalty inscrit par Guelor Kanga (3-1, 54′) suite à une intervention illicite de Benoît Badiashile dans la surface, Monaco a failli relancer l’Étoile Rouge quelques minutes plus tard. Mais le but d’Aleksandar Pesic a finalement été annulé pour une position de hors-jeu (68′).

Et c’est finalement l’ASM qui a accentué encore un peu plus le score, grâce à l’inévitable Kevin Volland, auteur de son troisième but en fin de match sur un service d’Ismail Jakobs (4-1, 87′).

Une victoire qui permet à l’AS Monaco de poursuivre son aventure en Ligue Europa. Prochain rendez-vous pour les Monégasques, ce dimanche après-midi (15h) sur la pelouse du Toulouse FC.

La perf’ : Le triplé de Kevin Volland

L’international allemand confirme sa montée en puissance. À quelques semaines de la Coupe du monde, Kevin Volland a marqué de précieux points aux yeux de son sélectionneur ce jeudi soir.

Auteur d’un triplé et d’une belle ovation à sa sortie en fin de match, l’attaquant monégasque aligné aux côtés de Wissam Ben Yedder sur le front de l’attaque s’est rappelé au bon souvenir de son but face au Paris Saint-Germain, son unique réalisation cette saison jusqu’ici.

Déjà titularisé la semaine dernière contre Ferencvaros, Volland est en train de retrouver l’impact qui été le sien lors de ses deux premières saison sur le Rocher, après une absence de plusieurs semaines pour une entorse de la cheville droite.

Assez pour bousculer la hiérarchie en attaque et se frayer un chemin vers le Qatar avec la Mannschaft ?

Le chiffre : 1

Eliesse Ben Seghir (17 ans) a fêté face à l’Étoile Rouge Belgrade sa toute première apparition avec les professionnels.

La phrase : « Donner le meilleur de moi-même pour Monaco »

Kevin Volland : « Je suis concentré sur mon club, et j’essaye de donner le meilleur de moi-même pour Monaco. Après ma blessure à la cheville, je me dois de rester au top de ma forme désormais et même de monter en puissance. »

Le classement :

1. Ferencvaros – 10 points

2. AS Monaco – 10 points

3. Trabzonspor – 9 points

4. Étoile Rouge Belgrade – 6 points

*Au prochain tour l’AS Monaco sera opposée à l’une des huit équipes suivantes : FC Barcelone, Juventus Turin, Ajax Amsterdam, Séville FC, Sporting Lisbonne, Bayer Leverkusen, Chakhtar Donetsk, RB Salzbourg