Une semaine après leur défaite à domicile face au RC Lens, les Monégasques ont livré une prestation aboutie au Parc des Princes et ont tenu le Paris Saint-Germain en échec (1-1).

Le match : 1-1

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas du côté de l’AS Monaco. Après la claque reçue contre Lens (1-4), les hommes de Philippe Clement ont montré un visage séduisant sur la pelouse du Paris Saint-Germain, jusque-là invaincu et auteur de trois victoires écrasantes.

En ouvrant le score rapidement par l’intermédiaire de Kevin Volland (20′), les Monégasques se sont procurés d’autres occasions, par l’intermédiaire de Caio Henrique (33′) ou de Wissam Ben Yedder (48′), avant de finalement voir le PSG égaliser en deuxième période sur un penalty transformé par Neymar (70′).

Un match maîtrisé de la part des coéquipiers d’Axel Disasi, qui ont parfaitement réagi après un début de saison poussif en championnat. Une prestation prometteuse qui pourrait enfin lancer la saison des Monégasques.

Prochain rendez-vous, dès mercredi soir (19h) au Louis II, face à Troyes, avant un bouillant derby de la Côte d’Azur dimanche prochain (21h).

La perf’ : Alexander Nübel décisif

Même s’il a bien été aidé par ses poteaux (voir ci-dessous), Alexander Nübel a livré une grosse prestation en se montrant décisifs à plusieurs reprises. S’il ne peut rien faire sur le penalty parfaitement tiré par Neymar (70’), le gardien allemand a réalisé des parades cruciales pour maintenir son équipe à flot.

En fin de match, sur une ultime occasion de Kylian Mbappé, le portier monégasque a même détourné du torse la frappe de l’international français (84’). Une match solide de sa part, une semaine après une prestation mitigée face à Lens.

Le joueur : Mohamed Camara taille patron

Pour sa première titularisation sous le maillot de l’AS Monaco, l’international malien a rayonné dans l’entrejeu. Généreux dans l’effort, Mohamed Camara a récupéré un nombre incalculable de ballons, en se montrant agressif et intraitable au marquage. De quoi gêner les sorties de balle parisiennes.

Averti d’un carton jaune pour une succession de fautes (55’), le milieu de terrain arrivé en provenance du Red Bull Salzbourg a été remplacé par Jean Lucas (74’). Aux côtés de Youssouf Fofana, le Malien a déjà pris ses marques. Et à ce rythme-là, Mohamed Camara pourrait rapidement faire oublier Aurélien Tchouaméni.

Le fait de jeu : Kevin Volland marque et se blesse

C’est l’image de la soirée. Kevin Volland, qui vient d’ouvrir le score, contraint de céder sa place dans la foulée. Resté au sol et visiblement victime d’un claquage après une longue course ponctuée d’une frappe sublime du gauche à ras de terre qui n’a laissé aucune chance à Gianluigi Donnarumma (20’), l’international allemand n’a pas pu repartir, contraint de céder sa place à Maghnes Akliouche.

Le chiffre : 3

Comme le nombre de fois où les Parisiens ont touché les montants dans cette rencontre.

La phrase : « Le match nul paraît équitable »

Alexander Nübel : « On a pressé haut et on a bien contrôlé le match en première période. En seconde mi-temps, on a été mis sous pression. On s’y attendait. À l’arrivée, on a fait un bon match, que l’on aurait même pu remporter. Mais le match nul paraît équitable. »