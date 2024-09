Formula 1: Charles Leclerc vince il Gran Premio d’Italia e trionfa di nuovo in casa

Questa domenica, al Gran Premio di Monza, Charles Leclerc ha mandato i tifosi in visibilio con una performance spettacolare al volante della sua SF-24. Il pilota monegasco ha dimostrato di saper gestire alla grande gli pneumatici duri, facendoli durare più a lungo di chiunque altro in pista. Un controllo che è stato fondamentale per contrastare l’assalto delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, che non sono riuscite più a raggiungerlo.

Dopo un indimenticabile GP a Monaco vinto per la prima volta nella sua carriera, Charles Leclerc ha conquistato una vittoria clamorosa nella patria della sua scuderia, vincendo le due gare più importanti della stagione! Come a Zandvoort la settimana precedente, la scuderia Ferrari ha eseguito la sua strategia in modo brillante.

Nonostante le previsioni suggerissero una gara a due soste, la Ferrari ha optato per una sola: un azzardo che ha dato i suoi frutti. Regolando l’aerodinamica della vettura per ridurre la deportanza, gli ingegneri della Ferrari hanno permesso ai loro piloti di sfruttare al meglio uno dei principali punti di forza della SF-24, ovvero la capacità di essere delicata sugli pneumatici. È stata questa decisione strategica a permettere a Leclerc di mantenere un ritmo costante per tutta la gara.

Una partenza ad alta tensione

Fin dall’inizio della gara, Charles Leclerc (P4) e Carlos Sainz (P5) hanno approfittato di un errore di George Russell alla prima chicane per conquistare rispettivamente il terzo e il quarto posto. Leclerc ha presto superato Norris per portarsi in seconda posizione, alle spalle di Piastri, che in precedenza aveva effettuato una manovra aggressiva sul compagno di squadra alla chicane della Roggia. Con il rapido degradarsi degli pneumatici medi che ha interessato tutte le monoposto, Leclerc ha visto il suo ritmo affievolirsi e Norris ne ha approfittato per strappargli il secondo posto.

Tuttavia, il passaggio alle gomme dure al 15° giro ha segnato una svolta nella gara di Leclerc. Da quel momento in poi, il monegasco ha gestito gli pneumatici con precisione chirurgica, evitando la seconda sosta che le McLaren sono state costrette a effettuare. Tornato in testa, Leclerc ha aumentato il distacco dagli avversari, in particolare Piastri e Norris, conquistando una più che meritata vittoria.

La SF-24 di Leclerc © Scuderia Ferrari HP

Una strategia audace che ha dato i suoi frutti

È stata una giornata vincente per la Ferrari, che ha accumulato 37 punti in totale, più di qualsiasi altra squadra nel fine settimana. Oltre alla vittoria di Leclerc, Sainz ha conquistato un ottimo quarto posto, regalando alla scuderia un prezioso vantaggio nella corsa ai punti.

Con questa vittoria, la terza della stagione per la Ferrari e la seconda di Leclerc a Monza, la scuderia italiana ha ridotto il distacco dal leader del campionato a 39 punti.

“Monaco e Monza erano le due gare che avrei sempre voluto vincere, perché sono molto speciali per me. Un enorme grazie a tutti i membri della nostra squadra che hanno reso possibile tutto questo oggi. Avete fatto un lavoro incredibile per realizzare questo sogno e possiamo essere tutti orgogliosi di averlo raggiunto insieme.

Oggi abbiamo eseguito la nostra strategia alla perfezione e siamo riusciti a precedere i nostri avversari. Faremo del nostro meglio per mantenere questo slancio per il resto della stagione, cogliendo ogni opportunità che ci si presenta”, ha dichiarato Leclerc dopo la gara.

Tifosi in delirio

Come da tradizione quando la Ferrari trionfa in casa, una marea umana di tifosi vestiti di rosso ha subito invaso la pista, trasformando il rettilineo principale in una gigantesca festa all’aperto. Gli applausi rimbombavano sotto il podio per festeggiare al massimo i piloti, il team e il capo della scuderia.

“È una sensazione incredibile. La prima volta che ho vinto a Monza, nel 2019, è stato così emozionante per me e per tutta la squadra che non pensavo che una vittoria qui potesse darmi di nuovo tali emozioni, ma oggi è stato così. Vedere i nostri tifosi che festeggiano con noi è semplicemente incredibile. Sono così felice di aver potuto condividere questa vittoria per la seconda volta”, ha aggiunto entusiasta.

La festa è appena cominciata per la Ferrari, che si prepara ora per il Gran Premio dell’Azerbaigian sul circuito di Baku, un’altra delle piste preferiti da Leclerc. Il resto del campionato si preannuncia avvincente, con la scuderia del cavallino rinata e pronta a tutto per recuperare il terreno perso nella classifica generale.

La gioia dei tifosi della Ferrari © Scuderia Ferrari HP

