Avete sentito “Dreamers”, il primo album di Charles Leclerc?

Charles Leclerc, il pilota musicista ┬ę Screenshot YouTube - Charles Leclerc 24 Hours In Monaco (Day In The Life)

Il pilota monegasco ha pubblicato il suo primo EP, un album completo con quattro tracce strumentali.

Dal 16 febbraio, Dreamers ├Ę disponibile su tutte le piattaforme musicali. Un album a quattro mani realizzati in collaborazione con il pianista francese Sofiane Pamart, formato al conservatorio di Lille. Veloce in pista e pieno di energia, il pilota di Formula 1 non ├Ę rimasto con le mani in mano nell’attesa della nuova stagione: “Sono andato con Sofian in uno studio per due giorni e abbiamo lavorato a quattro brani che usciranno stasera a mezzanotte. Sono cos├Č orgoglioso del risultato”, ha dichiarato il giorno prima dell’uscita. Suoni malinconici, dolci ed emozionanti, molto diversi da quelli del suo solito mondo.

Pilota ma anche musicista

Con un animo d’artista fin da bambino, il 26enne ha sorpreso i suoi fan la scorsa primavera rivelando il suo amore per la musica con il primo singolo “AUS23”, dedicato al Gran Premio d’Australia 2023.┬á Questa volta, il rosso della copertina ├Ę un omaggio alla sua scuderia, la Ferrari, con cui ha appena firmato un nuovo contratto.

Presto l’album uscir├á anche nella versione in vinile in edizione limitata. Nell’attesa, mancano ormai pochi giorni prima del ritorno in pista del pilota monegasco con la sua nuova monoposto. Il campionato di F1 dar├á ufficialmente il via alla stagione il 2 marzo in Bahrein.