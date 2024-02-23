Шарль Лёклер выпустил свой дебютный музыкальный альбом Dreamers

Известный монегасский автогонщик Шарль Лёклер представил свой дебютный музыкальный альбом, состоящий из четырёх инструментальных композиций.

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Долгожданный релиз альбома Dreamers («Мечтатели») состоялся 16 февраля на всех ведущих музыкальных платформах. Диск является результатом сотрудничества Леклера с известным французским пианистом и выпускником консерватории Лилля Софианом Памаром (Sofiane Pamart). Лёклер привык к высоким скоростям и адреналину на гоночной трассе и с нетерпением ожидал начала нового сезона, чтобы представить своё музыкальное творчество: «Я провёл два дня в студии вместе с Софианом, и мы вместе создали эти четыре трека, которые выйдут сегодня в полночь. Я безумно горжусь этим результатом», — поделился он накануне выхода альбома. Его Dreamers отличаются меланхоличными, нежными и эмоциональными мотивами, которые кардинально отличаются от его брутального профессионального мира.

Гонщик и музыкант

С юных лет Леклер проявлял артистические способности, и в прошлом году он уже удивил поклонников своим первым синглом AUS23, названным в честь Гран-при Австралии 2023 года. Теперь же красный цвет обложки его нового альбома символизирует принадлежность к команде Ferrari, с которой он недавно продлил контракт.

В скором времени будет выпущено лимитированное виниловое издание альбома. А пока фанаты автогонок с нетерпением ждут возможности увидеть Леклера за рулём его нового болида на старте «Формулы-1» в Бахрейне, который состоится 2 марта.