Формула-1: триумф Шарля Леклера на Гран-при Италии и вторая победа дома!

В это воскресенье Шарль Леклер поразил тифози на Гран-при в Монце, добившись впечатляющего успеха за рулем своего SF-24. Монакский пилот проявил высокое мастерство в управлении жесткими шинами, продержав их дольше всех на трассе. Это мастерство сыграло решающую роль в сдерживании атак болидов McLaren Оскара Пиастри и Ландо Норриса, которые так и смогли догнать его до самого финиша.

После незабываемого, первого в своей карьере, Гран-при Монако Шарль Леклер добился блестящей победы на родине своей команды, выиграв две самые важные гонки сезона. Как и в Зандворт на прошлой неделе, Ferrari блистательно воплотила в жизнь свою стратегию.

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Несмотря на прогнозы, предполагавшие две остановки в гонке, команда решила сделать всего одну остановку, и этот смелый выбор принёс свои плоды. Подогнав аэродинамику болидов под меньшее давление на трассу, инженеры Ferrari позволили своим пилотам максимально воспользоваться основным преимуществом SF-24 – его способностью экономить шины. Это стратегическое решение позволило Леклеру поддерживать постоянный ритм в течение всей гонки.

Напряжённый старт

С самого старта Шарль Леклер (Р4) и Карлос Сайнс (Р5) воспользовались ошибкой Джорджа Рассела на первой шикане и заняли соответственно третье и четвёртое места. Вскоре Леклер обогнал Норриса и вышел на второе место, сразу за Пиастри, допустившего агрессивный маневр против своего коллеги по команде на шикане Роджиа. С быстрым износом шин средней жёсткости на всех болидах Леклер был вынужден сбавить ритм, и Норрис воспользовался этим, чтобы вырваться на вторую позицию.

Однако, переход на жесткие шины на 15-м круге изменил ход гонки для Леклера. С этого момента он стал управлять своими шинами с хирургической точностью, избежав второй остановки, на которую пилоты McLaren были обречены. Выйдя во главу гонки, Леклер оторвался от своих преследователей, в частности, от Пиастри и Норриса, заручившись своей вполне заслуженной победой.

SF-24 Шарля Леклера © Scuderia Ferrari HP

Смелая стратегия дала результаты

Для Ferrari это был очень продуктивный день: команда набрала в общей сложности 37 очков, обойдя в эти выходные все остальные команды. Помимо победы Леклера, Сайнс пришёл четвёртым, подарив своей команде ценное преимущество в охоте за очками.

Благодаря этой победе – третей в сезоне для Ferrari и второй для Леклера в Монце – итальянская команда сократила своё отставание от лидера чемпионата до 39 очков.

«Я всегда хотел выиграть гонки в Монако и в Монце, они имеют для меня особое значение. Огромное спасибо всем членам нашей команды, благодаря которым эта победа стала сегодня возможной. Вы провели невероятную работу, чтобы воплотить эту мечту в жизнь, и мы все можем гордиться, что вместе добились ее.

Сегодня мы неукоснительно следовали нашей стратегии и обошли соперников, мы приложим все силы, чтобы сохранить эту динамику до конца сезона, пользуясь всеми открывающимися нам возможностями», заявил Леклер после гонки.

Красная эйфория зажгла Монцу

Как и всегда, когда Ferrari выигрывает дома, красная толпа тифози мгновенно заняла трассу, превратив основную прямую линию в гигантское место праздника под открытым небом. У подножья пьедестала гремели бурные овации в честь пилотов, команды и её директора.

«Какое невероятное ощущение! В первый раз, когда я выиграл в Монце в 2019 году, это было так волнительно для меня и для всей команды, что я даже не думал, что новая победа здесь сможет снова вызвать во мне такие эмоции, но сегодня так и есть. Видеть празднующих вместе с нами тифози – просто невероятно. Я так счастлив, что мы можем снова поделиться с ними этой победой», добавил он взволнованно.

Для Ferrari праздник только начинается. Команда теперь готовится к Гран-при Азербайджана на бакинской трассе, одной из любимых трасс Шарля Леклера. Продолжение чемпионата обещает много страстей. Команда Ferrari преисполнена решимости и готова на всё, чтобы наверстать своё отставание в турнирной таблице.

Ликование тифози Ferrari © Scuderia Ferrari HP

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