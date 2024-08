Formule 1 : une troisième place inattendue pour Charles Leclerc au Grand Prix des Pays-Bas

Sur le circuit sinueux de Zandvoort, Charles Leclerc a surpris tout le monde, y compris lui-même, en montant sur la troisième marche du podium lors du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche. Sixième sur la grille de départ, le pilote monégasque a su déjouer les pronostics et tirer parti d’une Ferrari qui semblait enfin renaître après une série de performances décevantes.

Samedi, les qualifications avaient laissé place au doute dans le clan Ferrari, avec Charles Leclerc relégué à près de neuf dixièmes de la pole position. L’atmosphère était pesante, les espoirs de podium paraissant bien lointains. Cependant, contre toute attente, la course a raconté une tout autre histoire ce dimanche.

Grâce à une stratégie fine et une monoplace soudainement compétitive, Leclerc s’est hissé de la sixième à la troisième place du peloton, jouant d’un changement de pneus et de ses talents pour dépasser la Mercedes de George Russell et la Red Bull de Sergio Pérez dès les premiers tours.

Une bataille acharnée pour le podium

Loin d’être une simple formalité, ce podium a été arraché au prix d’un pilotage impeccable et d’une gestion parfaite de la course. Dès le départ, Charles Leclerc a pris l’ascendant, profitant d’une Ferrari particulièrement agile sur le tracé néerlandais. Il a non seulement tenu tête à ses rivaux, mais a également réussi à repousser les assauts d’Oscar Piastri, deuxième pilote de McLaren, qui menaçait de le déloger en fin de course.

« Il est rare que je dise que je suis heureux d’une P3, mais aujourd’hui, je suis extrêmement satisfait du travail réalisé par l’équipe lors d’un week-end aussi difficile. Nous avons eu des difficultés lors de toutes les séances depuis la FP1, et nous avons réussi à tout rassembler quand cela comptait le plus. Nous avons trouvé le rythme dont nous avions besoin, exécuté une stratégie parfaite, sous-coupé nos concurrents et les avons maintenus derrière. Cela fait du bien de commencer la deuxième moitié de la saison de cette manière. Prochaine étape : Monza, notre course à domicile. Nous donnerons tout pour rendre nos tifosi fiers là-bas », s’est exprimé le pilote monégasque à l’issue de la course.

En plus de la belle performance de Charles Leclerc, le Grand Prix des Pays-Bas a été marqué par la victoire éclatante de Lando Norris. Le jeune pilote britannique a décroché la deuxième victoire de sa carrière, éclipsant Max Verstappen sur ses terres. Au volant de sa McLaren, Lando Norris a non seulement dominé la course, mais il a également infligé un écart impressionnant de plus de 20 secondes au Néerlandais, pourtant favori à domicile.

Une victoire stratégique pour la Scuderia

Avec ces performances, Ferrari a empoché 25 points supplémentaires, solidifiant sa troisième place au championnat des constructeurs, tandis que Leclerc et Sainz maintiennent leur position respective au classement des pilotes, Leclerc étant troisième et Sainz cinquième.

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout la maîtrise stratégique et la détermination des deux pilotes qui ont marqué les esprits. Leclerc, avec son septième podium de la saison, a offert à la Scuderia son 12e podium de l’année et le 37e de sa carrière.

Monza en ligne de mire

Cette performance à Zandvoort donne le ton pour le prochain rendez-vous à Monza, le circuit maison de Ferrari. Connu pour son atmosphère unique et son tracé rapide, Monza est attendu avec impatience par les tifosi, qui auront à cœur de soutenir Leclerc et Sainz dans leur quête de succès sur le sol italien.

Bien que sans nouvelles améliorations pour ce week-end néerlandais, la Scuderia Ferrari a prouvé qu’elle était toujours dans la course face à des équipes rivales de haut niveau. À Monza, quelques ajustements supplémentaires sont prévus, et l’équipe espère que cela suffira à réduire encore l’écart avec les leaders du championnat.

