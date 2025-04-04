Стефано Пессина: как фармацевтическая империя монегасского миллиардера справляется с вызовами времени
Из своей элегантной резиденции в Монако, где он уже более тридцати лет живёт вместе с супругой и деловым партнёром Орнеллой Барра, 83-летний Стефано Пессина продолжает управлять одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Исполнительный председатель совета директоров Walgreens Boots Alliance (WBA), итальянец с монегасским паспортом, сейчас переживает один из самых непростых периодов своей поистине выдающейся карьеры. Его группа столкнулась с новыми вызовами, которых ещё недавно трудно было себе представить.
О чём размышляет Стефано Пессина, когда на мгновение закрывает глаза? Основатель, стратег и крупнейший акционер WBA, живущий в Княжестве уже три десятилетия, он известен своим умением сосредотачиваться в полной тишине, уходя в длительные периоды размышлений.
Что приходит в голову этому 83-летнему миллиардеру итальянского происхождения, когда он из своего дома в Монако оглядывается на пройденный путь — и думает о будущем, о преемственности, о том, что оставит после себя?
«Глобализация в том виде, в каком мы её знали, закончилась», — заявил он год назад в интервью итальянской газете La Stampa. Заявление, мягко говоря, неожиданное — особенно из уст человека, который на протяжении десятилетий активно наращивал масштабы своего бизнеса за счёт сделок, поглощений и выхода на новые рынки. Но времена, как он сам признаёт, изменились.
Сегодня Пессина делает ставку на «региональный подход» и уже в начале 2025 года должен будет ответить на целый ряд серьёзных вызовов: падение стоимости акций, снижение доходности, закрытие аптек и другие непростые решения, стоящие перед его компанией.
Амбиции, с которых всё началось
Стефано Пессина не сразу пошёл по пути бизнес-гиганта — в юности ничто не указывало на то, что однажды он станет создателем всемирной империи в сфере здоровья и красоты. Он родился 4 июня 1941 года в Пескаре — уютном приморском городке в итальянском регионе Абруццо. В начале карьеры Пессина выбрал совершенно иную сферу: ядерную инженерию. После окончания Миланского политехнического института немного преподавал, а затем перешёл в компанию ACNielsen, где занимался маркетинговыми исследованиями.
Но в середине 1970-х годов, когда Италия переживала тревожные «свинцовые годы», Пессина сделал судьбоносный шаг — взял на себя управление семейной компанией, которая занималась дистрибуцией фармацевтической продукции.
На тот момент бизнес в Неаполе находился далеко не в лучшем состоянии. Но это его не остановило. «Я реструктурировал компанию и выкупил несколько других итальянских дистрибьюторов, чтобы создать крупнейшего игрока на рынке», — вспоминал он в интервью Monaco Hebdo в начале 2010-х. Так появилась Alleanza Farmaceutica, которая со временем, через череду стратегических сделок, трансформировалась в Alleanza Salute Italia — безусловного лидера фармацевтической дистрибуции в Италии.
Поворотным моментом стала встреча с Орнеллой Барра в середине 1980-х. Родом из Кьявари, она, как и Стефано, работала в фармацевтической отрасли.
Это была любовь с первого взгляда — и в жизни, и в бизнесе. Их компании объединились: Стефано сосредоточился на масштабировании бизнеса, а Орнелла взяла на себя развитие внутренней структуры.
«Стефано любит находить интересные возможности для роста, а моя задача — интегрировать приобретённые компании и выстроить общую культуру, — рассказывала Орнелла, которую Forbes в 2014 году включил в список самых влиятельных женщин в бизнесе, поставив на 21-е место. — Мы со Стефано разделяем одни и те же ценности, хотя, конечно, не всегда во всём соглашаемся. Но главное — мы уважаем друг друга и каждый наш вклад в общее дело».
Рождение мирового гиганта
И каким это стало делом… Из простого регионального, а затем и национального дистрибьютора группа, управляемая нашей трансальпийской энергетической парой, превратилась — под новым названием Alliance Santé — в европейского лидера в начале 1990-х годов. Франция, Испания, Португалия, Марокко… Казалось, ни один рынок не мог устоять перед аппетитом Стефано Пессины.
Эта агрессивная стратегия расширения продолжалась до 1997 года, когда франко-итальянская группа объединилась с британской компанией Unichem. Сделка открыла стратегически важные двери в сферу розничной дистрибуции: Unichem привнесла более 500 аптек в Великобритании. Акции объединённой компании Alliance-Unichem были размещены на Лондонской фондовой бирже, и группа стала ведущим розничным игроком с 1200 аптечными точками.
Следующее масштабное преобразование произошло в 2006 году, когда Alliance-Unichem объединилась с британской Boots Group PLC, владевшей 1600 аптеками. Так появился Alliance Boots. Несколько месяцев спустя Стефано Пессина вместе с американским фондом KKR выкупили компанию с биржи за внушительную сумму — 12,2 миллиарда фунтов стерлингов, осуществив крупнейшее на тот момент поглощение в истории сектора.
В 2012–2013 годах объём продаж Alliance Boots составил 22,4 млрд фунтов, численность персонала достигла 108 000 человек, а подразделения группы находились в 25 странах. Однако даже этот гигант оказался лишь предвестником того колосса, в который ему предстояло превратиться.
В 2012 году было объявлено о слиянии Alliance Boots с американской группой Walgreens, крупнейшей аптечной сетью США. Историческая сделка была завершена в 2014 году, и на свет появился поистине глобальный гигант: более 330 000 сотрудников, 12 500 торговых точек и прогнозируемый объём продаж к 2023 году — почти $140 млрд.
Синергия, географическое расширение, взаимодополняемость, десятикратное увеличение покупательной способности, расширенный ассортимент — особенно в сфере косметики и ухода за собой… Сделка была грандиозной и соответствовала амбициям супругов Пессина-Барра. Вскоре после слияния цена акций Walgreens Boots Alliance (WBA) достигла рекордных $96.
«Мой офис — весь мир, но мой дом — Монако»
Супруги управляют своей расширившейся империей из Монако с 1992 года. Как и многие до них, Стефано Пессина и Орнелла Барра выбрали Княжество по налоговым причинам… но не только. Монако является нервным центром их европейских операций и находится в непосредственной близости от родной Италии.
«Монако — это центр. Здесь приятно, светит солнце», — призналась Орнелла в интервью L’Observateur de Monaco в 2014 году. Получив гражданство Монако в 2012 году, супруги сделали Гримальди Форум основным местом проведения международных конференций своей группы, привлекая в Княжество тысячи фармацевтов и специалистов отрасли.
«Мой офис — это весь мир, — говорит Орнелла, — но дом — это Монако». Это не значит, что пара ищет светской жизни — они используют подобные события исключительно «чтобы помогать другим». Оба лидера отдают своё время и энергию профессиональным и филантропическим проектам. Один из примеров — их поддержка Европейской организации по исследованию и лечению рака (EORTC), начавшаяся в начале 2010-х годов.
Под влиянием своих основателей фармацевтическая группа также взяла курс на «озеленение», отдавая предпочтение натуральным растительным ингредиентам в своей продукции. «Крупная компания не может оставаться равнодушной к миру и людям вокруг», — утверждает Орнелла, чувствуя в себе «обязанность помочь, что-то изменить».
Новые и сложные вызовы
Но не пришло ли, после десятилетий экспансии и масштабных финансовых операций, время пересмотреть стратегию? Уже несколько месяцев WBA переживает, мягко говоря, сложный период.
В 2023 году акции группы потеряли почти треть своей стоимости, что наглядно демонстрирует серьёзность стоящих перед ней вызовов. Как следствие, доля Пессины в WBA за год сократилась в оценке с $3,7 млрд до $1,3 млрд. Его личное состояние также было пересмотрено агентством Bloomberg — теперь оно составляет «всего» $6,4 млрд по сравнению с $15,4 млрд в 2015 году.
Тем не менее, он остаётся третьим самым богатым итальянцем после Джованни Ферреро и Джорджо Армани. Но для серийного предпринимателя это вовсе не повод «остановиться и начать играть в гольф».
Мир изменился, и конкуренция со стороны Amazon и других цифровых игроков только усилилась. После многих лет активного роста Пессина сосредоточился на реструктуризации. В 2021 году компания продала оптовое и дистрибьюторское направление американскому конкуренту; в октябре 2024 года WBA объявила о закрытии более 1000 точек в США; продажа Boots обсуждалась, но была отменена в 2022 году; а назначенный в 2023 году новый генеральный директор Тим Вентворт приступил к реализации плана по снижению расходов на $1 млрд, заявив, что «текущая модель фармацевтического бизнеса больше не является жизнеспособной».
Видение деглобализированного мира?
Корректируя стратегию, которая долгие годы приносила успех, Стефано Пессина теперь считает, что WBA должна «перезапустить свою деятельность, опираясь на корни и традиции». Проще говоря, фокус должен сместиться с бесконечного расширения на консолидацию уже существующих активов. Новый подход основан на «региональной перспективе», отдающей приоритет «известным и проверенным» рынкам.
«Такова сегодняшняя тенденция, — говорит монегаск в интервью La Stampa, — мир снова изменился, и мы подстраиваемся (…) У нас огромный потенциал, заключённый в аптечной сети. Мы будем сосредоточены на инновациях — это суть нашей работы».
Как бы ни развивались события, будущее империи, построенной Стефано и Орнеллой с таким упорством, уже не будет похоже на её прошлое. Из своей базы в Монако супруги продолжают влиять на деловой мир, в котором никто не осмелится сбавить темп перед лицом стареющего, но по-прежнему грозного Пессины.
Сэр Найджел Радд, бывший председатель совета директоров Alliance Boots, назвал Стефано «беспощадным переговорщиком и одним из самых талантливых бизнесменов, которых он когда-либо встречал». «Я бы никогда не стал ставить против Стефано», — заключил человек, некогда возглавлявший одну из конкурирующих компаний, — и мы бы тоже не стали.