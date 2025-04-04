Стефано Пессина: как фармацевтическая империя монегасского миллиардера справляется с вызовами времени

Из своей элегантной резиденции в Монако, где он уже более тридцати лет живёт вместе с супругой и деловым партнёром Орнеллой Барра, 83-летний Стефано Пессина продолжает управлять одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Исполнительный председатель совета директоров Walgreens Boots Alliance (WBA), итальянец с монегасским паспортом, сейчас переживает один из самых непростых периодов своей поистине выдающейся карьеры. Его группа столкнулась с новыми вызовами, которых ещё недавно трудно было себе представить.

О чём размышляет Стефано Пессина, когда на мгновение закрывает глаза? Основатель, стратег и крупнейший акционер WBA, живущий в Княжестве уже три десятилетия, он известен своим умением сосредотачиваться в полной тишине, уходя в длительные периоды размышлений.

Pеклама

Что приходит в голову этому 83-летнему миллиардеру итальянского происхождения, когда он из своего дома в Монако оглядывается на пройденный путь — и думает о будущем, о преемственности, о том, что оставит после себя?

«Глобализация в том виде, в каком мы её знали, закончилась», — заявил он год назад в интервью итальянской газете La Stampa. Заявление, мягко говоря, неожиданное — особенно из уст человека, который на протяжении десятилетий активно наращивал масштабы своего бизнеса за счёт сделок, поглощений и выхода на новые рынки. Но времена, как он сам признаёт, изменились.

Сегодня Пессина делает ставку на «региональный подход» и уже в начале 2025 года должен будет ответить на целый ряд серьёзных вызовов: падение стоимости акций, снижение доходности, закрытие аптек и другие непростые решения, стоящие перед его компанией.

Амбиции, с которых всё началось

Стефано Пессина не сразу пошёл по пути бизнес-гиганта — в юности ничто не указывало на то, что однажды он станет создателем всемирной империи в сфере здоровья и красоты. Он родился 4 июня 1941 года в Пескаре — уютном приморском городке в итальянском регионе Абруццо. В начале карьеры Пессина выбрал совершенно иную сферу: ядерную инженерию. После окончания Миланского политехнического института немного преподавал, а затем перешёл в компанию ACNielsen, где занимался маркетинговыми исследованиями.

Но в середине 1970-х годов, когда Италия переживала тревожные «свинцовые годы», Пессина сделал судьбоносный шаг — взял на себя управление семейной компанией, которая занималась дистрибуцией фармацевтической продукции.

На тот момент бизнес в Неаполе находился далеко не в лучшем состоянии. Но это его не остановило. «Я реструктурировал компанию и выкупил несколько других итальянских дистрибьюторов, чтобы создать крупнейшего игрока на рынке», — вспоминал он в интервью Monaco Hebdo в начале 2010-х. Так появилась Alleanza Farmaceutica, которая со временем, через череду стратегических сделок, трансформировалась в Alleanza Salute Italia — безусловного лидера фармацевтической дистрибуции в Италии.

Поворотным моментом стала встреча с Орнеллой Барра в середине 1980-х. Родом из Кьявари, она, как и Стефано, работала в фармацевтической отрасли.

Это была любовь с первого взгляда — и в жизни, и в бизнесе. Их компании объединились: Стефано сосредоточился на масштабировании бизнеса, а Орнелла взяла на себя развитие внутренней структуры.

«Стефано любит находить интересные возможности для роста, а моя задача — интегрировать приобретённые компании и выстроить общую культуру, — рассказывала Орнелла, которую Forbes в 2014 году включил в список самых влиятельных женщин в бизнесе, поставив на 21-е место. — Мы со Стефано разделяем одни и те же ценности, хотя, конечно, не всегда во всём соглашаемся. Но главное — мы уважаем друг друга и каждый наш вклад в общее дело».

Рождение мирового гиганта

И каким это стало делом… Из простого регионального, а затем и национального дистрибьютора группа, управляемая нашей трансальпийской энергетической парой, превратилась — под новым названием Alliance Santé — в европейского лидера в начале 1990-х годов. Франция, Испания, Португалия, Марокко… Казалось, ни один рынок не мог устоять перед аппетитом Стефано Пессины.

Эта агрессивная стратегия расширения продолжалась до 1997 года, когда франко-итальянская группа объединилась с британской компанией Unichem. Сделка открыла стратегически важные двери в сферу розничной дистрибуции: Unichem привнесла более 500 аптек в Великобритании. Акции объединённой компании Alliance-Unichem были размещены на Лондонской фондовой бирже, и группа стала ведущим розничным игроком с 1200 аптечными точками.

Следующее масштабное преобразование произошло в 2006 году, когда Alliance-Unichem объединилась с британской Boots Group PLC, владевшей 1600 аптеками. Так появился Alliance Boots. Несколько месяцев спустя Стефано Пессина вместе с американским фондом KKR выкупили компанию с биржи за внушительную сумму — 12,2 миллиарда фунтов стерлингов, осуществив крупнейшее на тот момент поглощение в истории сектора.

В 2012–2013 годах объём продаж Alliance Boots составил 22,4 млрд фунтов, численность персонала достигла 108 000 человек, а подразделения группы находились в 25 странах. Однако даже этот гигант оказался лишь предвестником того колосса, в который ему предстояло превратиться.

В 2012 году было объявлено о слиянии Alliance Boots с американской группой Walgreens, крупнейшей аптечной сетью США. Историческая сделка была завершена в 2014 году, и на свет появился поистине глобальный гигант: более 330 000 сотрудников, 12 500 торговых точек и прогнозируемый объём продаж к 2023 году — почти $140 млрд.

Синергия, географическое расширение, взаимодополняемость, десятикратное увеличение покупательной способности, расширенный ассортимент — особенно в сфере косметики и ухода за собой… Сделка была грандиозной и соответствовала амбициям супругов Пессина-Барра. Вскоре после слияния цена акций Walgreens Boots Alliance (WBA) достигла рекордных $96.

«Мой офис — весь мир, но мой дом — Монако»

Супруги управляют своей расширившейся империей из Монако с 1992 года. Как и многие до них, Стефано Пессина и Орнелла Барра выбрали Княжество по налоговым причинам… но не только. Монако является нервным центром их европейских операций и находится в непосредственной близости от родной Италии.

«Монако — это центр. Здесь приятно, светит солнце», — призналась Орнелла в интервью L’Observateur de Monaco в 2014 году. Получив гражданство Монако в 2012 году, супруги сделали Гримальди Форум основным местом проведения международных конференций своей группы, привлекая в Княжество тысячи фармацевтов и специалистов отрасли.

«Мой офис — это весь мир, — говорит Орнелла, — но дом — это Монако». Это не значит, что пара ищет светской жизни — они используют подобные события исключительно «чтобы помогать другим». Оба лидера отдают своё время и энергию профессиональным и филантропическим проектам. Один из примеров — их поддержка Европейской организации по исследованию и лечению рака (EORTC), начавшаяся в начале 2010-х годов.

Князь Альбер II и Стефано Пессина (справа) в 2014 году © Княжеский дворец Монако

Под влиянием своих основателей фармацевтическая группа также взяла курс на «озеленение», отдавая предпочтение натуральным растительным ингредиентам в своей продукции. «Крупная компания не может оставаться равнодушной к миру и людям вокруг», — утверждает Орнелла, чувствуя в себе «обязанность помочь, что-то изменить».

Новые и сложные вызовы

Но не пришло ли, после десятилетий экспансии и масштабных финансовых операций, время пересмотреть стратегию? Уже несколько месяцев WBA переживает, мягко говоря, сложный период.

В 2023 году акции группы потеряли почти треть своей стоимости, что наглядно демонстрирует серьёзность стоящих перед ней вызовов. Как следствие, доля Пессины в WBA за год сократилась в оценке с $3,7 млрд до $1,3 млрд. Его личное состояние также было пересмотрено агентством Bloomberg — теперь оно составляет «всего» $6,4 млрд по сравнению с $15,4 млрд в 2015 году.

Тем не менее, он остаётся третьим самым богатым итальянцем после Джованни Ферреро и Джорджо Армани. Но для серийного предпринимателя это вовсе не повод «остановиться и начать играть в гольф».

Мир изменился, и конкуренция со стороны Amazon и других цифровых игроков только усилилась. После многих лет активного роста Пессина сосредоточился на реструктуризации. В 2021 году компания продала оптовое и дистрибьюторское направление американскому конкуренту; в октябре 2024 года WBA объявила о закрытии более 1000 точек в США; продажа Boots обсуждалась, но была отменена в 2022 году; а назначенный в 2023 году новый генеральный директор Тим Вентворт приступил к реализации плана по снижению расходов на $1 млрд, заявив, что «текущая модель фармацевтического бизнеса больше не является жизнеспособной».

Ассоциация женщин-мировых лидеров признала Орнеллу Барра «Женщиной года-2025» © Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Видение деглобализированного мира?

Корректируя стратегию, которая долгие годы приносила успех, Стефано Пессина теперь считает, что WBA должна «перезапустить свою деятельность, опираясь на корни и традиции». Проще говоря, фокус должен сместиться с бесконечного расширения на консолидацию уже существующих активов. Новый подход основан на «региональной перспективе», отдающей приоритет «известным и проверенным» рынкам.

«Такова сегодняшняя тенденция, — говорит монегаск в интервью La Stampa, — мир снова изменился, и мы подстраиваемся (…) У нас огромный потенциал, заключённый в аптечной сети. Мы будем сосредоточены на инновациях — это суть нашей работы».

Как бы ни развивались события, будущее империи, построенной Стефано и Орнеллой с таким упорством, уже не будет похоже на её прошлое. Из своей базы в Монако супруги продолжают влиять на деловой мир, в котором никто не осмелится сбавить темп перед лицом стареющего, но по-прежнему грозного Пессины.

Сэр Найджел Радд, бывший председатель совета директоров Alliance Boots, назвал Стефано «беспощадным переговорщиком и одним из самых талантливых бизнесменов, которых он когда-либо встречал». «Я бы никогда не стал ставить против Стефано», — заключил человек, некогда возглавлявший одну из конкурирующих компаний, — и мы бы тоже не стали.

Орнелла Барра Пессина — «Женщина года-2025» по версии Ассоциации женщин-мировых лидеров Монако