Иэн и Ричард Ливингстоны: новые резиденты возвращают Княжество в центр игры

Иэн и Ричард Ливингстоны — мультимиллиардеры, которые построили своё состояние на недвижимости. Они умело находили недооценённые объекты и шаг за шагом строили свою международную гостиничную империю. Один из ярких примеров их работы — отель Fairmont Monte Carlo, который они приобрели в 2007 году и недавно полностью обновили, вложив в реконструкцию значительные средства.

Братья известны своей сдержанностью и редкой публичностью. Недавно они стали одними из последних представителей британской элиты, кто официально покинул Великобританию. Поводом стал шаг нового лейбористского правительства — отмена налоговых льгот для состоятельных резидентов.

Их переезд в Монако — это не просто смена адреса. Он подчёркивает растущую привлекательность Княжества для состоятельных людей со всего мира. Помимо очевидных налоговых преимуществ, Монако предлагает высокий уровень личной безопасности, полную конфиденциальность и качество жизни, которое сложно превзойти. Всё это делает Княжество особенно желанным местом для тех, кто владеет крупными состояниями и ищет стабильную гавань.

Привлекательность Монако растёт на фоне исхода британских миллиардеров из Великобритании

Весной 2025 года Монако обрело двух новых, весьма влиятельных резидентов — Иэна и Ричарда Ливингстонов. Братья, родившиеся и выросшие в Лондоне, окончательно покинули британскую столицу в конце марта – начале апреля и обосновались на Лазурном берегу.

Создатели настоящей империи в мире недвижимости, London & Regional Properties, оценённой в 9 миллиардов фунтов стерлингов, Ливингстоны присоединились к числу сверхбогатых британцев, покидающих Великобританию.

А почему именно Монако и почему именно сейчас? Братья Ливингстоны — вовсе не единственные состоятельные британцы, которые решили сменить серый Лондон на солнечный Лазурный берег. За последние месяцы наблюдается настоящий исход, и дело тут не только в теплом климате и морских пейзажах.

Причина массового исхода крупных капиталов из Великобритании вполне конкретна — кардинальные изменения в налоговой политике. И у этих перемен есть имя: Рейчел Ривз. Сразу после победы лейбористской партии в июле 2024 года она заняла пост министра финансов — британского аналога министра экономики и финансов Франции — и практически сразу инициировала реформы, которые разрушили привычный налоговый уклад, сохранявшийся в стране на протяжении нескольких столетий.

Полная решимости закрыть «чёрную дыру» в размере 22 миллиардов фунтов в бюджете Великобритании, Рейчел Ривз приняла одно из самых резонансных решений — она отменила так называемый статус нерезидента (non-dom). Эта система, существовавшая с 1799 года, давала возможность людям, живущим в Великобритании, но официально зарегистрированным как налоговые резиденты других стран, в течение пятнадцати лет не платить налоги с доходов и прироста капитала, полученных за пределами Соединённого Королевства.

По данным консалтинговой компании New World Wealth, из-за этой «охоты» на лиц с очень высоким уровнем дохода (UHNWI) только в 2024 году не менее 10 000 миллионеров — на 157 % больше, чем годом ранее — решили покинуть Великобританию в поисках более выгодных налоговых условий.

Прежде всего, речь идёт о Монако — месте, которое давно известно своей стабильностью и мягким средиземноморским климатом. «Монако с его благоприятным налогообложением, политической стабильностью и высоким качеством жизни стало по-настоящему привлекательной альтернативой», — недавно подтвердил на страницах нашего издания Франческо Грозоли, генеральный директор частного банка CMB Monaco.

По его словам, состоятельные люди выбирают Княжество не только из-за налоговых преимуществ: «Многие ценят Монако не только за финансовые условия, но и за то, что здесь они могут быть уверены — их личная жизнь и имущество находятся под надёжной защитой».

«В Монако безопасность — это не просто слова. Она реальна, причём как в физическом, так и в цифровом смысле. И в нынешней геополитической ситуации это особенно важно», — подчёркивает банкир. Он также добавляет, что близость к крупным европейским мегаполисам, развитая система здравоохранения и высокое качество образования делают Монако местом, которое действительно способно привлечь и удержать самых состоятельных людей мира.

Все эти факторы убедили немало британских миллиардеров сменить обстановку — в их числе и сэр Джим Рэтклифф, о котором мы уже рассказывали в январе этого года. Основатель нефтехимического гиганта Ineos и владелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» переехал в Монако ещё в 2018 году. С тех пор он управляет отсюда как своей бизнес-империей, так и благотворительными проектами.

Теперь к числу его новых соседей присоединяются и братья Ливингстоны — последние из влиятельных британских предпринимателей, решивших обосноваться на Скале. В Монако у них уже есть серьёзные активы, включая один из самых известных отелей Княжества — Fairmont Monte Carlo.

От отелей до фитнес-клубов и онлайн-игр: как развивалась империя братьев Ливингстонов

На сегодняшний день совокупное состояние Ричарда и Иэна Ливингстонов оценивается в 8,5 миллиарда долларов — таковы данные авторитетного рейтинга 500 самых богатых людей мира, составленного агентством Bloomberg.

Но, как это часто бывает в историях настоящих предпринимателей, путь к миллиардам для этих двух братьев был вовсе не предопределён. Родом из западного Лондона, Иэн и Ричард выросли в 1960-х годах в районе Илинг в семье стоматолога. Они окончили престижную частную школу St Paul’s School, а после выбрали вполне земные и далёкие от мировых финансовых рынков профессии: Иэн стал оптометристом, а Ричард — геодезистом.

Переломный момент наступил в 1989 году, когда Иэн открыл свой первый магазин оптики под названием Optika. Проект оказался настолько успешным, что всего через три года он смог выкупить элитную сеть оптических салонов David Clulow, которую развил до десятков торговых точек с оборотом в 20 миллионов фунтов стерлингов.

С этого и началась их совместная предпринимательская история. Ричард, обладая острым чутьём на недооценённые объекты, начал скупать квартиры в лондонском Вест-Энде во время рецессии начала 1990-х годов — и с выгодой их перепродавать.

Маретерра – морское завоевание Монако – очаровывает и разделяет во мнениях международную прессу

«Постепенно, шаг за шагом, множество мелких сделок превратились в нечто гораздо большее», — вспоминает близкий друг семьи Ливингстон. Всё началось с того, что в 1987 году, при поддержке инвестиционного банка Джейкоба Ротшильда Dawnay Day, братья основали компанию London & Regional Properties. Со временем вокруг неё вырос целый пул дочерних структур, специализирующихся на коммерческой недвижимости — от кинотеатров и спортивных клубов до домов престарелых и офисных зданий.

Но настоящим прорывом для Иэна и Ричарда стал сегмент роскошной гостиничной недвижимости. Именно здесь они добились наиболее впечатляющих результатов, приобретя за короткое время знаковые объекты: Cliveden House, Hilton на Парк-Лейн, The Lensbury и The Trafalgar. Их портфель также включает отели в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Майами, а одним из последних масштабных проектов стал мини-город в Панаме стоимостью 700 миллионов долларов.

Братья Ливингстоны заработали состояние, но на этом не остановились. С середины 2010-х годов они решили расширить круг инвестиций и, как всегда, не прогадали. В духе времени и благодаря своему деловому чутью, они обратили внимание на сектор новых технологий.

Так, Ливингстоны приобрели 17% акций шведской компании Evolution AB — игрока, хорошо известного в узких профессиональных кругах, но почти незаметного для широкой публики. Между тем, эта компания поставляет высокотехнологичные решения для онлайн-казино более чем 300 операторам по всему миру.

И здесь, как и раньше, их не подвело чутьё: в 2020 году, когда пандемия COVID-19 буквально перевернула мир и миллионы людей перешли в онлайн-реальность, интерес к виртуальным развлечениям резко вырос. Акции Evolution AB взлетели вдвое — и только на этом росте Иэн и Ричард заработали порядка 700 миллионов фунтов стерлингов.

Обновлённый Fairmont Monte Carlo

Иэн и Ричард Ливингстоны — вовсе не новички на Скале. Ещё в 2007 году братья приобрели один из самых знаковых отелей Монако — Fairmont Monte Carlo. Расположенный прямо на берегу Средиземного моря, этот четырёхзвёздочный отель насчитывает около 600 номеров и люксов. Некоторые из них выходят на легендарный поворот трассы «Шпилька» — тот самый, что стал визитной карточкой Гран-при Монако и давно уже привлекает сюда поклонников Формулы-1 со всего мира. Это знаковое место, где вид из окна — уже само по себе событие.

В 2019 году компания братьев, London & Properties, получила кредит в размере 250 миллионов евро от BNP Paribas — на полную реконструкцию отеля. Работы заняли несколько лет и были завершены к концу 2024 года. Все номера прошли капитальный ремонт: интерьеры обновили в современном и сдержанном стиле, вдохновлённом атмосферой Лазурного берега — с характерными мягкими оттенками «Ривьеры» и элегантными деталями.

Совпало это с юбилеем: в 2024 году Fairmont Monte Carlo отметил своё пятидесятилетие. «Мы начинаем новую историю», — с гордостью сказал в январе генеральный директор отеля Александр Ариэль. Новую историю, за которой теперь Иэн и Ричард Ливингстоны смогут наблюдать буквально из первых рядов — не только как владельцы, но и как новые жители Монако.

Вселяя мечты: Сэр Стелиос увеличивает до 100 000 евро призовой фонд для начинающих предпринимателей Лазурного берега

Новый золотой век Монако?

Несмотря на своё огромное состояние, братья Ливингстоны никогда не были замешаны ни в каких скандалах и по-прежнему остаются, по словам одного из их близких, «обаятельными, очень умными и на удивление скромными людьми». Этот комментарий прозвучал в интервью журналу MoneyWeek — и, похоже, точно описывает характер Иэна и Ричарда.

В бизнесе они — решительные и бескомпромиссные, но в личной жизни придерживаются типично британской сдержанности. Они крайне редко дают интервью, избегают публичности и предпочитают оставаться в тени.

Такой же стиль поведения характерен и для супруги Иэна — журналистки Натали Ливингстон, с которой у него трое дочерей. Ричард в 1997 году женился на Клэр Бернс, дочери известного девелопера Джона Бернса, однако впоследствии пара развелась.

Но, как говорят в их окружении, «настоящая», самая крепкая пара — это сами братья. Именно вместе, как всегда, Иэн и Ричард решили покинуть Лондон и начать новую главу своей жизни в Монако.

Школа будущего Монако — магнит для новых технологий?

Недавно перебравшись в Монако, станут ли братья Ливингстоны более активно участвовать в экономической и общественной жизни Княжества? Пока говорить об этом рано. До сих пор их благотворительные усилия были сосредоточены в Великобритании — они поддерживали программы помощи детям, продвижение британской моды и университетские инициативы в Лондоне. Но можно не сомневаться, что с их переездом круг их интересов расширится, и они со временем примкнут к множеству филантропических проектов, которыми так славится Монако — разумеется, оставаясь верными своей знаменитой сдержанности.

Как бы то ни было, приезд в Княжество двух самых богатых людей Великобритании — это событие, имеющее не только практическое, но и серьёзное символическое значение. Оно говорит о том, что Монако по-прежнему остаётся магнитом для сверхобеспеченных людей и успешных предпринимателей со всего мира. Возможно, мы становимся свидетелями начала нового золотого века для Княжества?