Вселяя мечты: Сэр Стелиос увеличивает до 100 000 евро призовой фонд для начинающих предпринимателей Лазурного берега

В благородном порыве щедрости сэр Стелиос Хаджи-Иоанну неожиданно удвоил свою поддержку предпринимательской экосистеме Лазурного берега, спонтанно добавив ещё двух лауреатов в свою престижную премию Young Entrepreneur Awards и доведя общий призовой фонд до внушительной суммы в 100 000 евро.

Конференц-зал Фонда Стелиоса в Монако в четверг гудел от предвкушения, когда сэр Стелиос Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou), визионер, стоящий за easyJet и семейством брендов easy, объявил победителей первой Премии молодым предпринимателям (Young Entrepreneur Awards) Монако и Лазурного берега. Изначальная инициатива в размере 60 000 евро в поддержку молодых талантов переросла в празднование инноваций в масштабе 100 000 евро после того, как сэр Стелиос, тронутый уровнем претендентов, спонтанно расширил круг лауреатов с трех до пяти предпринимателей.

Помимо денежных призов, все победители получат 30 000 евро на рекламу, щедро предоставленную радиостанцией Riviera Radio, партнером Фонда в этой инициативе.

«До нас снова дошли удивительные и вдохновляющие истории успехов, наглядно показывающие, что предпринимательство живо и процветает среди молодого поколения Монако и Лазурного берега», заявил сэр Стелиос аудитории, в которой присутствовали такие видные деятели, как Пьер-Андре Кьяппори (Pierre-André Chiappori), министр финансов и экономики Монако, Жан д’Оссонвиль (Jean d’Haussonville), посол Франции в Монако, и Гийом Роз (Guillaume Rose), генеральный директор Экономического совета Монако.

Сэр Стелиос признался в своей приверженности предпринимателям © Фонд Стелиоса

От наследника морского дела – до лидера-филантропа

В своей речи сэр Стелиос поделился историей своего предпринимательского становления, вспомнив знаменательный обед с отцом в ресторане Grill в Hôtel de Paris летом 1994 года. «Я сказал ему: «Папа, я устал от морской отрасли… Я хочу начать что-то новое. Я хочу создать знаменитый бренд», вспоминает он.

Три десятилетия спустя эта мечта воплотилась в жизнь в виде империи easy, чьи доходы сегодня финансируют различные инициативы Благотворительного фонда Стелиоса в шести странах. Премии молодым предпринимателям представляют собой лишь одну грань его благотворительного портфеля, который охватывает сферы от охраны окружающей среды с Князем Альбером II до реставрации часовни в Ментоне.

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Из 29 претендентов после строгого трехэтапного отбора, завершившегося личными собеседованиями с самим сэром Стелиосом, победителями стали пять предпринимателей.

Ясин Баяр (Yacine Bayar) выиграл главный приз в размере 30 000 евро за Sianatech, его компанию по промышленному обслуживанию и машиностроению. Баяр, явно тронутый этим признанием, поделился своей радостью: «Эта награда придаёт смысл нашим ежедневным усилиям и укрепляет нашу репутацию для дальнейшего роста… Каждый предприниматель мечтает получить такое поощрение».

Вторая премия в размере 20 000 евро досталась Феликсу Накашу (Félix Nacach) за BedBoat, инновационную концепцию, позволяющую туристам останавливаться на кораблях у причала. Компания Накаша, основанная на судне в Гваделупе, превращает порты, «полные пустующих кораблей», в уникальные возможности размещения по цене, составляющей лишь малую часть стоимости традиционных круизов. «Во Франции – 1 миллион кораблей, пояснил он, и преимущество Франции в том, что они используются всего 10 дней в году».

Себастьен Перес (Sébastien Perez) получил третью премию в размере 10 000 евро за свою компанию по видеосъемке – Sez Productions – страсть к которой началась «более 13 лет назад, когда в его руках были только скейтборд и камера»».

Слева направо: Ясин Баяр, Феликс Накач и Себастьен Перес © Фонд Стелиоса

Сэр Стелиос неожиданно учредил четвертое место с призами по 5 000 евро для каждого – ресторану GOYA Рафаэля Мены (Raphaël Mena) и концептуальному магазину LAU Monte Carlo Лорены Обер (Lauren Aubert), заявив: «Я привержен предпринимателям».

Волны по Лазурному берегу

Программа призов, объединяющая аналогичные инициативы, уже доказавшая свой успех в Соединенном Королевстве, в Греции и на Кипре, специально ориентирована на предпринимателей моложе 30 лет, которые открыли бизнес в Монако или на Лазурном берегу за последние пять лет.

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Когда конференц-зал Фонда опустел, а победители сжимали в руках свои символические трофеи, стало ясно, что сэр Стелиос смотрит гораздо дальше создания богатства. Поддерживая молодые предприятия, он создаёт наследие инноваций и экономической активности, которое будет поднимать волны экономики Лазурного берега на долгие годы вперед.

Премия молодым предпринимателям сэра Стелиоса вернётся в 2026 году, а приём заявок, как ожидается, откроется в начале следующего года.