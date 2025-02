Young Entrepreneur Awards : Sir Stelios offre 60 000 € aux jeunes entrepreneurs de Monaco et de la Côte d’Azur

Sir Stelios Haji-Ioannou, créateur et propriétaire de la famille de marques « easy », offre des prix à trois jeunes entrepreneurs de Monaco et de la Côte d’Azur, pour un montant total de 60 000 euros.

La Fondation philanthropique Stelios, qui lance et finance le prix, soutient des causes dans les communautés locales où Sir Stelios et sa famille ont vécu et travaillé.

La Fondation organise depuis de nombreuses années des prix similaires pour les entrepreneurs au Royaume-Uni, en Grèce et à Chypre, qui ont rencontré un grand succès. Cette initiative soutient notamment la création d’emplois dans les économies locales et c’est une première pour Monaco et la Côte d’Azur.

Qui est éligible ?

Les jeunes entrepreneurs (nés en 1990 ou après) qui sont directeurs et détiennent plus de 50 % des parts d’une société enregistrée à Monaco ou dans le sud de la France, au cours des cinq dernières années et dont le chiffre d’affaires dépasse 30 000 euros.

Que peuvent-ils gagner ?

Le grand gagnant recevra un prix de 30 000 euros qu’il pourra investir dans son entreprise. Le deuxième prix est de 20 000 euros et le troisième de 10 000 euros.

Grâce à un partenariat avec Riviera Radio, les prix comprennent également la communication, le marketing et la publicité, y compris le numérique, les médias sociaux, le site web et la visibilité sur Riviera Radio, pour une valeur de 30 000 euros.

Les candidats doivent remplir le formulaire téléchargeable et l’envoyer par courrier électronique à maya.turnbull@stelios.com avant 17 heures le 24 avril 2025.

Les gagnants seront annoncés par Sir Stelios lors d’une cérémonie de remise des prix le 16 mai 2025 à la salle de conférence de la Fondation Stelios à Monaco.

Les candidats peuvent suivre le Monaco Conference Hall sur LinkedIn et écoutez Riviera Radio (106.5 FM) pour les mises à jour).

