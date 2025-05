Dare vita ai sogni: Sir Stelios porta il premio per i giovani imprenditori della Costa Azzurra a 100.000 €

Con un gesto di generosità inaspettato, Sir Stelios Haji-Ioannou ha moltiplicato il suo impegno a favore dell’ecosistema imprenditoriale della Costa Azzurra, aggiungendo due vincitori extra ai suoi prestigiosi Young Entrepreneur Awards e portando il montepremi complessivo all’impressionante cifra di 100.000 €.

La Sala Conferenze della Fondazione Stelios a Monaco era carica di aspettative giovedì scorso, quando Sir Stelios Haji-Ioannou, il visionario dietro easyJet e la galassia di brand easy, ha svelato i vincitori della prima edizione dei Young Entrepreneur Awards per Monaco e la Costa Azzurra. Quella che era nata come un’iniziativa da 60.000 € per sostenere giovani talenti si è trasformata in una vera e propria celebrazione dell’innovazione, con un totale di cinque premiati grazie a un gesto spontaneo di Sir Stelios, colpito dall’incredibile talento dei candidati.

Oltre ai premi in denaro, tutti i vincitori beneficeranno anche di 30.000 € di pubblicità messi generosamente a disposizione da Riviera Radio, partner della Fondazione per questa iniziativa.

“Ancora una volta abbiamo scoperto storie di successo straordinarie e stimolanti, che dimostrano come l’imprenditorialità sia viva e vegeta a Monaco e sulla Costa Azzurra tra le nuove generazioni”, ha dichiarato Sir Stelios davanti a un pubblico con alcune personalità di spicco come Pierre-André Chiappori, Ministro delle Finanze e dell’Economia di Monaco, Jean d’Haussonville, Ambasciatore di Francia nel Principato, e Guillaume Rose, CEO del Monaco Economic Board.

Sir Stelios ha ammesso di avere un debole per gli imprenditori © Fondazione Stelios

Da erede del settore marittimo a pioniere filantropico

Nel suo intervento, Sir Stelios ha condiviso un ricordo delle sue origini di imprenditore, raccontando un pranzo decisivo con il padre al Grill dell’Hôtel de Paris, nell’estate del 1994. “Gli ho detto: ‘Papà, mi sono stufato del settore marittimo… Voglio iniziare qualcosa di nuovo. Voglio creare un marchio famoso’”, ha ricordato.

Trent’anni dopo, quella visione ha preso forma con l’impero easy, le cui royalties finanziano oggi le diverse attività della Fondazione Filantropica Stelios in sei Paesi. I Young Entrepreneur Awards sono solo una parte del suo impegno, che spazia dalla tutela dell’ambiente in collaborazione con il Principe Alberto II alla ristrutturazione di una cappella a Mentone.

Sir Stelios Haji-Ioannou: una storia monegasca tra imprenditoria e filantropia

Cinque stelle nascenti tra Monaco e la Riviera

Tra un gruppo di 29 candidati molto promettenti, cinque imprenditori sono stati selezionati dopo un rigoroso processo in tre fasi, culminato in un colloquio individuale con Sir Stelios in persona.

Yacine Bayar si è aggiudicato il primo premio da 30.000 € per la sua azienda Sianatech, specializzata in manutenzione industriale e ingegneria meccanica. Visibilmente commosso, Bayar ha dichiarato: “Questo premio dà un senso al nostro impegno quotidiano e rafforza la nostra credibilità per continuare a crescere… È il sogno di ogni imprenditore ricevere un riconoscimento così”.

Il secondo premio da 20.000 € è andato a Félix Nacach per BedBoat, un’idea originale che permette ai turisti di pernottare su barche ormeggiate. Nato su una barca in Guadalupa, il progetto di Nacach trasforma porti “pieni di barche ma senza persone” in sistemazioni uniche a un prezzo molto più accessibile rispetto alle crociere. “In Francia ci sono un milione di barche”, ha spiegato, “e la cosa interessante è che vengono usate in media solo dieci giorni all’anno”.

Sébastien Perez si è aggiudicato il terzo premio da 10.000 € per la sua azienda di videografia Sez Productions, nata “più di tredici anni fa, con uno skateboard e una videocamera in mano”.

Da sinistra a destra: Yacine Bayar, Félix Nacach e Sébastien Perez © Fondazione Stelios

Con un colpo di scena inaspettato, Sir Stelios ha creato un quarto posto ex aequo, assegnando 5.000 € ciascuno al ristorante GOYA di Raphaël Mena e al concept store LAU Monte Carlo di Lauren Aubert, dichiarando: “Ho un debole per gli imprenditori”.

Un’onda positiva che attraversa tutta la Costa Azzurra

Questo programma a premi, che affianca iniziative simili già affermate nel Regno Unito, in Grecia e a Cipro, è pensato per giovani imprenditori under 30 che abbiano fondato un’attività a Monaco o in Costa Azzurra negli ultimi cinque anni.

Sir Stelios Haji-Ioannou, la sua Fondazione e la Comunità ellenica di Monaco hanno raccolto una bella somma a sostegno della Grecia

Con la Sala Conferenze della Fondazione che si svuotava lentamente e i vincitori che stringevano i loro trofei simbolici, una cosa era ormai chiara: la visione di Sir Stelios va ben oltre il creare ricchezza. Sostenendo queste nuove realtà imprenditoriali, l’imprenditore coltiva un’eredità fatta di innovazione e dinamismo economico destinata a lasciare il segno nell’economia della Riviera francese negli anni a venire

I Young Entrepreneur Awards di Sir Stelios torneranno nel 2026. Le candidature si apriranno all’inizio del prossimo anno.