Riviera Radio, la colonna sonora della bella vita

Siamo andati negli studi di Riviera Radio e abbiamo parlato con il manager Paul Kavanagh e con Edouard Huillet, direttore vendite e marketing, del “nuovo look” dell’emittente che quest’anno ha una nuova immagine.

Come è iniziata

“È stata un’idea della Principessa Grace quasi 40 anni fa, in un’epoca in cui non esisteva la stampa internazionale, il satellite o internet. Gli amici americani della Principessa venivano a Monaco e si sentivano spaesati perché non sapevano cosa stesse succedendo nel mondo. La Principessa Grace suggerì di creare qualcosa per aiutare le persone a rimanere sempre al corrente. Monaco aveva una frequenza radio e così è nato il progetto”, ci ha raccontato Paul Kavanagh.

Pubblicità

All’epoca, l’85-90% delle persone ascoltava la radio. Dopo 40 anni, l’80% ascolta ancora la radio ogni giorno in tutto il mondo. “La radio è una compagnia, oltre che un mezzo di comunicazione”, afferma Kavanagh.

Il nuovo slogan, “Good vibes, good life!”, racchiude lo spirito dinamico dell’emittente © Riviera Radio

Riviera Radio oggi

Abbiamo chiesto informazioni sugli ascoltatori di oggi. La fascia demografica è principalmente 25-30+. Inizialmente Riviera Radio era considerata una stazione solo per gli inglesi, ma ora la base di ascoltatori è più ampia, con molte nazionalità anglofone e altre che hanno l’inglese come seconda lingua.

Il pubblico principale è costituito da residenti ma anche da turisti, che scoprono l’emittente grazie alla pubblicità all’aeroporto di Nizza o alle “fascette” nelle auto a noleggio. Come suggerisce il nome, l’emittente non trasmette solo a Monaco. Le onde FM possono arrivare “da Sanremo a Saint Tropez” e persino all’Ile Rousse in Corsica, oltre che sugli yacht al largo della Costa Azzurra, sempre su un’unica frequenza (106,5).

L’unica stazione radio della Riviera con le notizie in inglese © Sheila McCarron

“Good vibes, good business”

L’emittente è privata al 100% ed è nota per i suoi forti legami con la comunità imprenditoriale del triangolo Cannes/Antibes – Nizza – Monaco. Molti degli sponsor di Riviera Radio non la abbandonano da oltre 25 anni: la radio, infatti, “porta risultati” in quanto il pubblico si interfaccia con le imprese locali (banche, ristoranti, eventi). Inoltre, è presente fisicamente in occasione di eventi come il Monaco Yacht Show, i Grands Prix, il Cannes Yacht Show, le partite di tennis, il Top Marques, ecc.

Il target di questa comunicazione visiva è la business community © Riviera Radio

Riviera Radio organizza anche eventi propri. Uno a Cannes, in cui le aziende locali hanno avuto l’opportunità di parlare della loro attività e di dare un feedback sulla stazione radio, e uno su un rooftop a Nizza. Il 9 ottobre, invece, si terrà una serata di gala all’Hotel Hermitage, con oltre 200 partner, clienti e sponsor. “Molti dei nostri ascoltatori lavorano con noi”, dice Kavanagh.

Cosa trasmettono?

La mattina è dedicata alle notizie e all’informazione. L’emittente ha una partnership con la BBC, che consente a Riviera Radio di trasmettere in esclusiva le notizie della BBC ogni ora durante la mattinata. È una straordinaria fonte di notizie sul mondo da un “grande network di news”, come dice Paul Kavanagh.

Ogni ora vengono trasmessi anche i notiziari regionali, con un’attenzione particolare sugli eventi che hanno un impatto sulla vita dei cittadini, come la chiusura delle strade a causa di manifestazioni sportive.

Anche i contenuti sportivi occupano un ruolo importante, e le notizie di economia sono state sponsorizzate da Barclays per 25 anni.

Esiste un’applicazione Riviera Radio (IOS e Android) in cui “premi una volta per ascoltare, due volte per leggere le notizie”.

A differenza della maggior parte dei media, la stazione trasmette anche informazioni in diretta, ad esempio sul traffico stradale. Di fatto, è il primo e unico canale di comunicazione in diretta della Costa Azzurra. Le stazioni francesi sono obbligate per legge a trasmettere il 40% di musica francese e le notizie devono essere in francese. Pur avendo sede a Monaco, Radio Riviera ha un accordo con la Francia da 35 anni ed è l’unica emittente nel paese a godere di questo status, il che significa che… non ha concorrenza!

“La radio è social da anni!”

Gli abbiamo chiesto se si considerano una radio con una community. Paul Kavanagh ha risposto: “Siamo vicini al nostro pubblico. È un rapporto a doppio senso. Abbiamo una comunity consolidata. 10-15 anni fa, la gente si è entusiasmata per i social media, ma la radio è social da anni! Le persone chiamano, noi le mandiamo in onda, assegniamo premi, loro ci mandano foto e lettere di ringraziamento. 20 anni fa, la gente aveva bisogno di uno spazio per esprimere le proprie opinioni, e la radio era perfetta”. Ora l’emittente ha 12.000 follower su Facebook e 4-5.000 su Instagram. Ha una forte presenza su LinkedIn (6.000 follower) nella business community. Esiste anche una newsletter. “La gente ci ascolta in modi diversi”, dice Kavanagh, “trasmettiamo in streaming su Internet, siamo sugli smartphone. Non siamo solo una radio, siamo un media globale e un brand”.

A proposito di brand…

Circa 6 mesi fa, l’emittente ha cambiato strategia puntando in particolare su Instagram. Aveva lo stesso logo da 12-13 anni e l’obiettivo era quello di rinfrescare e aggiornare l’immagine per adattarla a un pubblico più giovane, pur mantenendo gli elementi esistenti, come il blu scuro e l’oro che evocano lusso ed esclusività.

Ma c’è di più. “Non si tratta tanto di età quanto di dispositivi”, ha detto Kavanagh, “la tecnologia ci ha dato delle opportunità. All’inizio trasmettevamo su FM Monaco e dintorni. L’area si è ampliata, poi è arrivato il DAB, e infine i social media. Poi abbiamo creato un sito web, con visitatori da tutto il mondo”.

“Siamo disponibili sugli smart speaker, abbiamo un podcast che può essere scaricato. Oggi le cuffie sono molto vendute”, ha proseguito. In questo modo molte più persone possono ascoltare la colonna sonora della bella vita quando e dove vogliono.