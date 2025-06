Riccardo Giraudi e Kamyar Moghadam reinventano l’arte della tavola monegasca con l’onice

I due imprenditori hanno unito le forze per creare Marbellous, una collezione unica di oggetti per la tavola realizzati in onice messicano. Frutto della collaborazione tra il ristoratore Riccardo Giraudi e il designer Kamyar Moghadam, questa linea nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza culinaria inedita, a partire dal Beefbar.

L’unione tra Riccardo Giraudi, alla guida dell’omonimo gruppo di ristorazione, e Kamyar Moghadam, fondatore della Maison Moghadam, è sembrata quasi naturale.

L’artista ha rivoluzionato l’interior design ispirandosi ai marchi di haute couture e optando per lusso ed elegante nella scelta di tappeti, tessuti, carte da parati e oggetti decorativi. È in questa ricerca dell’eccellenza che nasce Marbellous, una collezione per la tavola realizzata in pietra d’onice.

L’onice messicana, un materiale d’eccezione

La scelta dell’onice non è casuale. Questa pietra preziosa, parente stretta del diamante e più delicata del marmo, possiede qualità straordinarie. «È una pietra traslucida di una bellezza incredibile», spiega Kamyar Moghadam. I pezzi, tutti unici, resistono da -30 °C a +180 °C e vengono interamente lavorati a mano da artigiani messicani. La traslucenza dell’onice crea un effetto visivo sorprendente sotto la luce.

L’onice è stato sagomato con una leggera inclinazione, pensata per trattenere la salsa ed evitare che trabocchi dal piatto © Monaco Tribune

La realizzazione artigianale di questi oggetti d’eccezione rappresenta una vera sfida tecnica. «Abbiamo lavorato molto su spessore e forme, affinché questi oggetti potessero essere usati nella ristorazione, lavati anche cento volte al giorno, riscaldati, raffreddati…», precisa Moghadam.

Rispondere alle esigenze del lusso

Questa innovazione nasce dal desiderio di distinguersi nel mondo della ristorazione di lusso, dove «tutti usano gli stessi piatti», commenta Riccardo Giraudi. E aggiunge: «Oggi vedo il risultato per la prima volta e lo trovo magnifico!». Va sottolineato che si tratta di piatti da portata che non sono pensati per essere utilizzati per mangiare.

© Cedou Il Beefbar ha colto l’occasione per mostrare alla stampa i suoi grandi classici © Cedou © Cedou

Le creazioni verranno utilizzate inizialmente al Beefbar e, in seguito, negli altri locali del gruppo. Un progetto made in Monaco che unisce savoir-faire e artigianato.