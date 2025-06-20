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Риккардо Жирауди и Камьяр Могадам несут оникс на монакский стол

Автор: Loïc Savaresse
Опубликовано 20 июня 2025
Marbellous Beefbar Riccardo Giraudi - Mogadham
На достижение конечного результата у предпринимателей ушёл год работы © Monaco Tribune
Автор: Loïc Savaresse
- 20 июня 2025

Предприниматели вместе создали Marbellous – уникальную коллекцию столовой посуды из мексиканского оникса. Целью сотрудничества ресторатора Риккардо Джирауди и дизайнера Камьяра Могадама стал уникальный эксперимент, который они начали с Beefbar.

Союз Риккардо Джирауди, главы одноименной ресторанной сети, и Камьяра Могадама, основателя дома Moghadam, был почти очевиден.

Дизайнер полностью пересмотрел декор в стиле модного дома, разработав роскошный и гламурный подход к коврам, тканям, обоям и деталям оформления. В этом стремлении к совершенству родилась Marbellous – коллекция столовой посуды из оникса.

Мексиканский оникс – исключительный материал

Выбор оникса неслучаен. Этот полудрагоценный минерал, близкий к семейству алмазов и более хрупкий, чем мрамор, обладает исключительными качествами. «Это полупрозрачный камень невероятной красоты», объясняет Камьяр Могадам. Уникальные изделия из него выдерживают температуры от -30°C до 180°C и изготавливаются только вручную мексиканскими ремесленниками. Полупрозрачный оникс создает поразительный визуальный эффект при освещении.

Marbellous Beefbar Riccardo Giraudi - Mogadham
Оникс обработан под небольшим наклоном, чтобы удерживать соус в блюде © Monaco Tribune

Создание этих исключительных произведений искусства ремесленным способом –нелёгкая техническая задача. «Мы много работали над толщиной и формой, чтобы эти предметы можно было использовать в ресторации, мыть по сто раз в день, нагревать и охлаждать», уточняет мастер.

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Beefbar sacré n°1 mondial pour la troisième année consécutive

Ответ на запросы в роскоши

Это новшество отвечает потребности в разнообразии в сфере элитной ресторации, где «у всех одинаковые тарелки», объясняет Риккардо Джирауди. Он добавляет: «Сегодня я впервые вижу результат нашей работы и думаю, что он великолепен!» Обратите внимание, что это – тарелки для презентации: они не предназначены для использования во время дегустации.

© Cedou
Marbellous Beefbar Riccardo Giraudi - Mogadham
Beefbar воспользовался возможностью продемонстрировать прессе свои самые популярные блюда
© Cedou

Сначала новинки появятся в Beefbar, а затем и в других заведениях сети. Проект «made in Monaco», цель которого – объединить ноу-хау и ремесло.