Риккардо Жирауди и Камьяр Могадам несут оникс на монакский стол
Предприниматели вместе создали Marbellous – уникальную коллекцию столовой посуды из мексиканского оникса. Целью сотрудничества ресторатора Риккардо Джирауди и дизайнера Камьяра Могадама стал уникальный эксперимент, который они начали с Beefbar.
Союз Риккардо Джирауди, главы одноименной ресторанной сети, и Камьяра Могадама, основателя дома Moghadam, был почти очевиден.
Дизайнер полностью пересмотрел декор в стиле модного дома, разработав роскошный и гламурный подход к коврам, тканям, обоям и деталям оформления. В этом стремлении к совершенству родилась Marbellous – коллекция столовой посуды из оникса.
Мексиканский оникс – исключительный материал
Выбор оникса неслучаен. Этот полудрагоценный минерал, близкий к семейству алмазов и более хрупкий, чем мрамор, обладает исключительными качествами. «Это полупрозрачный камень невероятной красоты», объясняет Камьяр Могадам. Уникальные изделия из него выдерживают температуры от -30°C до 180°C и изготавливаются только вручную мексиканскими ремесленниками. Полупрозрачный оникс создает поразительный визуальный эффект при освещении.
Создание этих исключительных произведений искусства ремесленным способом –нелёгкая техническая задача. «Мы много работали над толщиной и формой, чтобы эти предметы можно было использовать в ресторации, мыть по сто раз в день, нагревать и охлаждать», уточняет мастер.
Ответ на запросы в роскоши
Это новшество отвечает потребности в разнообразии в сфере элитной ресторации, где «у всех одинаковые тарелки», объясняет Риккардо Джирауди. Он добавляет: «Сегодня я впервые вижу результат нашей работы и думаю, что он великолепен!» Обратите внимание, что это – тарелки для презентации: они не предназначены для использования во время дегустации.
Сначала новинки появятся в Beefbar, а затем и в других заведениях сети. Проект «made in Monaco», цель которого – объединить ноу-хау и ремесло.