Риккардо Жирауди и Камьяр Могадам несут оникс на монакский стол

Предприниматели вместе создали Marbellous – уникальную коллекцию столовой посуды из мексиканского оникса. Целью сотрудничества ресторатора Риккардо Джирауди и дизайнера Камьяра Могадама стал уникальный эксперимент, который они начали с Beefbar.

Союз Риккардо Джирауди, главы одноименной ресторанной сети, и Камьяра Могадама, основателя дома Moghadam, был почти очевиден.

Дизайнер полностью пересмотрел декор в стиле модного дома, разработав роскошный и гламурный подход к коврам, тканям, обоям и деталям оформления. В этом стремлении к совершенству родилась Marbellous – коллекция столовой посуды из оникса.

Мексиканский оникс – исключительный материал

Выбор оникса неслучаен. Этот полудрагоценный минерал, близкий к семейству алмазов и более хрупкий, чем мрамор, обладает исключительными качествами. «Это полупрозрачный камень невероятной красоты», объясняет Камьяр Могадам. Уникальные изделия из него выдерживают температуры от -30°C до 180°C и изготавливаются только вручную мексиканскими ремесленниками. Полупрозрачный оникс создает поразительный визуальный эффект при освещении.

Оникс обработан под небольшим наклоном, чтобы удерживать соус в блюде © Monaco Tribune

Создание этих исключительных произведений искусства ремесленным способом –нелёгкая техническая задача. «Мы много работали над толщиной и формой, чтобы эти предметы можно было использовать в ресторации, мыть по сто раз в день, нагревать и охлаждать», уточняет мастер.

Ответ на запросы в роскоши

Это новшество отвечает потребности в разнообразии в сфере элитной ресторации, где «у всех одинаковые тарелки», объясняет Риккардо Джирауди. Он добавляет: «Сегодня я впервые вижу результат нашей работы и думаю, что он великолепен!» Обратите внимание, что это – тарелки для презентации: они не предназначены для использования во время дегустации.

© Cedou Beefbar воспользовался возможностью продемонстрировать прессе свои самые популярные блюда © Cedou

Сначала новинки появятся в Beefbar, а затем и в других заведениях сети. Проект «made in Monaco», цель которого – объединить ноу-хау и ремесло.