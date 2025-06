Riccardo Giraudi et Kamyar Moghadam repensent l’art de la table monégasque avec l’onyx

Un an de collaboration a été nécessaire entre les deux entrepreneurs pour arriver au résultat final © Monaco Tribune

Les deux entrepreneurs s’associent pour créer Marbellous, une collection unique d’arts de la table en pierre d’onyx mexicaine. Cette collaboration entre le restaurateur Riccardo Giraudi et le décorateur Kamyar Moghadam vise à proposer une expérience culinaire inédite, en commençant par le Beefbar.

L’alliance entre Riccardo Giraudi, à la tête du groupe de restauration éponyme, et Kamyar Moghadam, créateur de la Maison Moghadam, était presque évidente.

Le décorateur a entièrement revisité la décoration d’intérieur à la façon d’une maison de couture, développant une approche luxe et design des tapis, tissus, papiers-peints et objets de décoration. C’est dans cette démarche d’excellence que Marbellous est née, une collection d’arts de la table en pierre d’onyx.

L’onyx mexicain, matériau d’exception

Le choix de l’onyx n’est pas anodin. Cette pierre précieuse, proche de la famille des diamants et plus délicate que le marbre, offre des propriétés exceptionnelles. « C’est une pierre translucide d’une beauté incroyable », explique Kamyar Moghadam. Ces pièces uniques, résistant de -30°C à +180°C, sont entièrement façonnées à la main par des artisans mexicains. L’onyx translucide offre un rendu visuel saisissant sous l’éclairage.

L’onyx a été travaillé avec une légère inclinaison, pensée pour retenir la sauce et éviter qu’elle ne déborde du plat © Monaco Tribune

La création de ces pièces d’exception de façon artisanale représente un véritable défi technique. « Nous avons beaucoup travaillé sur l’épaisseur et les formes pour que ces objets puissent être utilisés dans la restauration, lavés cent fois par jour, chauffés et refroidis... », précise le créateur.

Répondre aux besoins du luxe

Cette innovation répond au besoin de différenciation dans la restauration de luxe où « on a tous les mêmes assiettes », explique Riccardo Giraudi. Il surenchérit « Je vois aujourd’hui le résultat pour la première fois, et je trouve ça magnifique! » À noter qu’il s’agit d’assiettes de présentation : elles ne sont pas conçues pour être utilisées lors de la dégustation.

© Cedou Le Beefbar en a proftié pour montrer ses incontournables à la presse © Cedou © Cedou

Les créations équiperont dans un premier temps le Beefbar et les autres établissements du groupe devraient suivre. Un projet « made in Monaco » qui vise à concilier le savoir faire et l’artisanat.