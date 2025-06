Beefbar: numero uno al mondo per il terzo anno consecutivo

Il concept monegasco Beefbar, progettato da Riccardo Giraudi, è stato appena eletto miglior gruppo di ristoranti di carne nella prestigiosa classifica World’s 101 Best Steak Restaurants 2025.

La classifica, stilata da una giuria internazionale di esperti culinari e ispettori anonimi, premia i locali che si distinguono per la qualità della carne, il servizio impeccabile, la coerenza e la capacità di innovare mantenendo un’esperienza eccellente per il cliente.

Per il terzo anno consecutivo, Beefbar si è aggiudicato il primo posto nella categoria Multiple Outlets, ovvero i ristoranti con diversi punti vendita. Si tratta di un risultato importante per un marchio nato nel porto di Fontvieille nel 2005 e diventato ormai un nome noto a livello mondiale, con oltre 40 locali in tutto il mondo, da New York a Dubai, passando per San Paolo, Parigi, Londra e Santorini.

© Beefbar – Riccardo Giraudi

Beefbar: alla scoperta del lusso gastronomico della steakhouse che sta conquistando il mondo

Il premio arriva inoltre in un anno simbolico per il gruppo, che festeggia il suo 20° anniversario: “Sono estremamente grato al mio fantastico team per questo importante traguardo. È un successo collettivo. Oggi le persone scelgono la qualità piuttosto che la quantità e questa classifica è la prova di questa nuova entusiasmante era per la carne bovina”, ha commentato Riccardo Giraudi in un comunicato stampa ufficiale.

© Beefbar via Facebook

Un altro motivo di orgoglio per il gruppo monegasco? Beefbar Monaco, l’indirizzo originale, e Anahi a Parigi, anch’esso gestito da Giraudi, sono stati inclusi nella classifica di quest’anno delle migliori steakhouse del mondo. Una triplice presenza che evidenzia l’abilità del gruppo di espandersi a livello internazionale.

