Beefbar eletto miglior ristorante di carne

La classifica è stata stilata dall’agenzia londinese Upper Cut Media House.

Sono tra i 700 e gli 800 i locali che ogni anno vengono visitati e valutati in tutto il mondo. Per il quarto anno consecutivo, l’agenzia londinese Upper Cut Media House ha presentato la sua classifica dei World’s 101 Best Steak Restaurants.

L’obiettivo è quello di valorizzare e premiare le carni di qualità e il concept del ristorante. Quest’anno il marchio Beefbar, creato a Monaco nel 2005 da Riccardo Giraudi, si è aggiudicato il primo posto nella categoria “miglior ristorante di carne con più sedi”, dato che l’imprenditore conta più di 32 locali in tutto il mondo.

Riccardo Giraudi apre il suo primo kebab a Monaco

“Sono commosso e onorato di ricevere questo premio. Dopo vent’anni di duro lavoro per rendere il Beefbar una destinazione internazionale e globale, ci tengo a ringraziare tutti i membri del nostro team, in tutti i continenti, perché sono loro che hanno reso possibile tutto questo”, ha dichiarato Riccardo Giraudi.

Potete vedere la classifica qui.