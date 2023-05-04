Beefbar назван лучшим мясным рестораном
Рейтинг составлен лондонским агентством Upper Cut Media House.
Он проводится среди 700-800 ресторанов по всему миру по результатам визитов и оценок. Вот уже четвертый год подряд лондонское агентство Upper Cut Media House знакомит со своим рейтингом World’s 101 Best Steak Restaurants.
Его цель – представить и вознаградить качественное мясо и концепции ресторации. Так в этом году марка Beefbar, основанная Рикардо Жирауди в Монако в 2005 году, заняла первое место в категории «лучший мясной ресторан с филиалами». Рикардо Жирауди имеет более 32 ресторанов в мире.
«Я тронут оказанной мне честью и этим призом. Вот уже два десятилетия мы стремимся сделать из Beefbar международный, мировой ресторан. Я выражаю глубокую признательность всем членам нашей команды, на всех континентах, так как без них это было бы невозможно», заявил Рикардо Жирауди.
Полный рейтинг – здесь.