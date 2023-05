Le Beefbar, élu meilleur restaurant de viandes

Le classement a été établi par l’agence londonienne Upper Cut Media House.

Ils sont entre 700 et 800 établissements visités et évalués chaque année dans le monde. Pour la quatrième année consécutive, l’agence londonienne Upper Cut Media House a dévoilé son classement des World’s 101 Best Steak Restaurants.

L’objectif : mettre en valeur et récompenser les viandes de grande qualité et les concepts de restauration. Aussi, cette année, la marque Beefbar, créée par Riccardo Giraudi à Monaco en 2005, a remporté la première place dans la catégorie « meilleur restaurant de viandes disposant de plusieurs sites », Riccardo Giraudi étant en derrière plus de 32 établissements à travers le monde.

Viande en 3D, African Queen, Beefbar à Dubaï… Les grands projets du groupe Giraudi

« Je suis touché et honoré de recevoir un tel prix. Après deux décennies de travail acharné pour faire de Beefbar une destination internationale, mondiale, toute ma gratitude va à tous les membres de notre équipe, sur tous les continents, car ils sont ceux qui ont rendu cela possible », a déclaré Riccardo Giraudi.

Vous pouvez retrouver le classement ici.