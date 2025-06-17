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Beefbar снова лучший в мире — третий год подряд!

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 17 июня 2025
Риккардо Жирауди
Beefbar | от Риккардо Жирауди
Автор: Estelle Imbert
- 17 июня 2025

И вот ещё одна причина для гордости: концепция, придуманная Риккардо Жирауди в самом сердце Монако, вновь признана лучшей в мире среди мясных ресторанных групп. Уже третий год подряд Beefbar занимает первое место в престижном рейтинге Worlds 101 Best Steak Restaurants.

Эту награду присуждают эксперты и тайные инспекторы со всего мира, оценивая качество мяса, уровень сервиса, стабильность и готовность ресторанов развиваться, не теряя при этом внимания к деталям и гостям.

Уже третий год подряд Beefbar занимает первое место в престижном рейтинге Worlds 101 Best Steak Restaurants в категории сетевых заведений (Multiple Outlets). Для Beefbar это особенно символично: всё началось в 2005 году с ресторана в порту Фонвьей, а теперь бренд знают и любят в Нью-Йорке, Дубае, Сан-Паулу, Париже, Лондоне и даже на Санторини.

Beefbar | от Риккардо Жирауди
© Beefbar — Риккардо Жирауди

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«Я невероятно горжусь нашей командой — без них ничего бы не получилось. Это победа всех нас. Сегодня люди всё чаще выбирают качество, и тот факт, что наш подход оценили на таком уровне, говорит о настоящих переменах в гастрономической культуре», — отметил основатель бренда Риккардо Жирауди.

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Beefbar — лучший мясной ресторан
© Beefbar в Facebook

А ещё один повод для радости — сразу два заведения, входящие в группу, вошли в список лучших стейк-хаусов мира: родоначальник всей сети Beefbar Monaco и Anahi в Париже. Тройное попадание в престижный международный рейтинг подтверждает: Beefbar уверенно укрепляет позиции на мировой гастрономической карте.

Риккардо Жирауди: «Я хочу сохранить творческий дух во всем, что я делаю»