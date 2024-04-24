Beefbar: кулинарный шик стейк-хауса, обошедшего весь мир

Зародившаяся в Монако в 2005 году, концепция Риккардо Джирауди празднует 20-летие своего успеха.

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Недавно открывшись в Нью-Йорке, в самом центре Манхэттена, и готовясь к скорому открытию в Тбилиси, Beefbar насчитывает уже 40 заведений в мире. Вот уже несколько десятилетий концерн Джирауди совершенствует мясо американского происхождения, так что новое заведение стало закономерным выбором. «Вот уже 40 лет, как моя семья экспортирует высококачественную говядину из США в Европу, а Beefbar основан 20 лет назад, чтобы представлять эту невероятную продукцию американских производителей. Связать марку с истоками своей продукции – огромная честь», рассказал Риккардо Джирауди нашим коллегам из Monaco-Matin.

В дополнение к этой истории Риккардо Джирауди по прозвищу «Beefboy» в нулевые годы стал работать в семейной компании Giraudi Meats и освоил профессию импортера/экспортера эксклюзивного высококачественного мяса. Работая с качественным мясом, он быстро вышел в лидеры по импорту американской говядины Black Angus, такой как от Creekstone Farms, а также стал первым импортером мраморной говядины Wagyu и японской говядины, сертифицированной Kobe. Позднее ему пришла в голову гениальная идея готовить и совершенствовать импортируемую продукцию в Beefbar, концепцию которого он полностью разработал самостоятельно в порту Фонвьей

Мини-бургеры – © Beefbar

«Преимущество Монако заключается в том, что Княжество крайне космополитично, и в то время здесь не было конкуренции. Были либо семейные рестораны, либо звездные дома Мишлен», рассказал он нам в интервью в мае 2022 года, уточнив свое понимание «роскошного мяса»: «главный секрет – в питании животных. Чем больше животное питается зерном, тем больше его мясо становится мраморным и, следовательно, чем больше мясо стандартизировано, тем оно мягче и дороже. Секрет мяса – в постоянстве. В Европе много чистых и скрещенных пород. Чтобы мясо было постоянным, животное должно не менять генетики и питаться одним и тем же.»

Заведение предлагает интересные «бизнес-ланчи» для желающих отведать деликатесы в обед. «Основа всех меню Beefbar одинаковая, но закуска и «дежурное блюдо» меняются в зависимости от сезонных продуктов», объясняет Риккардо Джирауди. «Это позволяет нам привлекать местную клиентуру, работников, которые хотят быстро пообедать в ресторане за доступную среднюю цену», добавил он.

В 2023 году Beefbar был выбран лучшим мясным рестораном – © Адриен Даст (Adrien Daste)

Для любителей говядины и не только

В меню Beefbar – естественно, антрекот, пашинка, филе миньон и много других вкусных частей говядины, изящно представленных в шикарном мясном магазине, отделанном мрамором и латунью. Но поскольку Beefbar принимает не только любителей говядины, он предлагает и блюда из свежей рыбы и овощей, например салат из омара с зеленой фасолью, авокадо, гранатом и кунжутом. Кстати, Beefbar запустил несколько других марок на любой вкус: «Le petit Beefbar», «Beefbar Asia», «Leafbar», «Beefbar Deli», «Rumore Bar Americano» и «Beefbar Collab».

Эти марки сегодня распространяются по всему миру, как и Beefbar, которая благодаря своему успеху сегодня работает во Франции, в Люксембурге, в Италии, в Великобритании, в Греции, на Мальте, в Венгрии, на Кипре, в Грузии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре, в Саудовской Аравии, в Египте, в Бахрейне, в Кувейте, в Гонконге, в Мексике, в Бразилии, на Карибских островах, в США, как мы уже говорили, и даже в море на некоторых круизах.

Рецепт успеха

Beefbar отошел от традиционных правил стейк-хаусов, благодаря своему гламуру – как в тарелках, так и атмосфере. Архитекторы интерьеров Humbert & Poyet определяют свой стиль как «теплый гламур», и именно с этим дуэтом сегодня и работает Риккардо Джирауди. Как и сам Риккардо, эти два архитектора переполнены креативностью. В 2021 году журнал AD Magazine номинировал их среди 100 лучших дизайнеров, а в 2022 году они получили знак French Design 100. В ресторанах Beefbar они задумали уютный дизайн, используя темные благородные материалы, скомпенсированные обильным освещением и большими раздвижными стеклянными стенами.

Риккардо Джирауди – © Адриен Даст (Adrien Daste)

В 2023 году лондонское агентство Upper Cut Media House выбрало Beefbar лучшим мясным рестораном. Он занял первое место в категории «лучший мясной ресторан, работающий в разных странах», обойдя 32 заведения из разных стран мира. «Я тронут оказанной мне честью и этим призом. После двух десятилетий неустанной работы, чтобы сделать из Beefbar международное, всемирное направление, я выражаю благодарность всем членам нашей команды на всех континентах, ведь это стало реальностью благодаря им», признался предприниматель, президент концерна Джирауди, стоящий во главе многих других хорошо известных вам ресторанов: Song Qi, Moshi Moshi, Cantinetta Antinori и Tiny Thaï.