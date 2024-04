Le Beefbar : découvrez le luxe culinaire du steakhouse qui fait le tour du monde

Né à Monte-Carlo en 2005, le concept de Riccardo Giraudi fête 20 ans de succès.

Publicité

Fraîchement débarqué à New York en plein cœur de Manhattan et bientôt à Tbilisi en Géorgie, le Beefbar compte déjà 40 établissements autour du monde. Le groupe Giraudi sublime les viandes du territoire américain depuis des décennies et cette nouvelle ouverture s’est donc imposée comme le choix naturel. « Ma famille exporte du bœuf de qualité des États-Unis vers l’Europe depuis plus de 40 ans, et Beefbar a été créé il y a 20 ans pour présenter les produits incroyables que les producteurs américains pouvaient produire. Ramener la marque aux racines de ses produits est un immense honneur », avait confié Riccardo Giraudi, auprès de nos confrères de Monaco-Matin.

Pour compléter la petite histoire, Riccardo Giraudi, alias « le Beefboy », a d’abord rejoint dans les années 2000 Giraudi Meats, l’entreprise familiale, et a choisi de devenir importateur/exportateur de viandes exclusives haut de gamme. En s’approvisionnant en viandes de qualité, il est rapidement devenu leader dans l’importation de bœuf Black Angus américain tel que Creekstone Farms, et premier importateur de bœuf Wagyu et de bœuf japonais certifié Kobe. C’est par la suite qu’il aura la brillante idée de cuisiner et sublimer les produits qu’il importait au Beefbar, concept qu’il a créé de toutes pièces, sur le port de Fontvielle.

Mini burgers – © Beefbar

« L’avantage de Monaco, c’est que c’est extrêmement cosmopolite et à l’époque, il n’y avait pas de concurrence. On avait soit les restaurants familiaux, soit les étoilés Michelin », nous avait-il confié dans une interview en mai 2022, en précisant sa vision de la « viande de luxe » : « tout repose sur l’alimentation de l’animal. Plus l’animal est nourri au grain, plus la viande est persillée, et donc, plus la viande est standardisée, plus elle est tendre et plus elle est chère. Le secret de la viande, c’est la constance. En Europe, il y a beaucoup de races et de croisements. Or, pour qu’une viande soit constante, il faut que l’animal ait la même génétique et qu’il ait mangé la même chose. »

À noter que l’établissement propose un « business lunch » intéressant pour celles et ceux qui souhaiteraient tenter l’aventure un midi. « La base de chaque formule est toujours la même mais l’entrée et le plat du jour varient au Beefbar en fonction des produits de saison », nous détaillait Riccardo Giraudi. « Cela nous permet d’attirer une clientèle locale, les travailleurs qui souhaitent s’attabler et déjeuner au restaurant rapidement, avec un ticket moyen abordable », ajoutait-il.

Le Beefbar a été élu meilleur restaurant de viandes en 2023 – © Adrien Daste

Pour les amateurs de boeuf mais pas que

Ainsi à la carte du Beefbar, on retrouve naturellement l’entrecôte, la bavette, le filet mignon, et bien d’autres savoureuses pièces de viande qui par ailleurs sont présentées avec soin dans une boucherie haut de gamme, construite en marbre et en laiton. Mais comme le Beefbar n’est pas réservé aux amateurs de bœuf, d’autres options à base de poisson frais et de légumes notamment sont proposées, telles que la salade de homard servie avec des haricots verts, de l’avocat, de la grenade et du sésame. D’ailleurs le Beefbar a donné naissance à plusieurs autres marques pour régaler absolument tous les palais : « Le petit Beefbar », « Beefbar Asia », « Leafbar », « Beefbar Deli », « Rumore Bar Americano » et « Beefbar Collab ».

Des marques qui s’installent peu à peu à travers le monde, tout comme le Beefbar dont le succès est tel, qu’il est présent aujourd’hui en France, au Luxembourg, en Italie, au Royaume-Uni, en Grèce, à Malte, en Hongrie, à Chypre, en Géorgie, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Égypte, au Bahreïn, au Koweït, à Hong Kong, au Mexique, au Brésil, aux Caraïbes, aux États-Unis comme cité précédemment, et même en mer sur certaines croisières.

La recette du succès

Le Beefbar rompt avec les codes traditionnels des steakhouses par son glamour aussi bien dans l’assiette que dans l’atmosphère. Cela tombe bien, les architectes d’intérieur Humbert & Poyet définissent leur style comme « glamour chaleureux », et c’est avec ce duo que Riccardo Giraudi travaille. Tout comme lui, les deux professionnels débordent de créativité, ils ont d’ailleurs été nommés, en 2021, parmi les 100 meilleurs designers par AD Magazine, et ont reçu le Label French Design 100 en 2022. Dans les restaurants Beefbar, ils ont imaginé un décor intimiste, obtenu par des matériaux nobles et sombres, contrebalancés par les nombreux luminaires et les grandes baies vitrées.

Riccardo Giraudi – © Adrien Daste

En 2023, le Beefbar a été élu meilleur restaurant de viandes par l’agence londonienne Upper Cut Media House. Il a remporté la première place dans la catégorie « meilleur restaurant de viandes disposant de plusieurs sites », devant plus de 32 établissements à travers le monde. « Je suis touché et honoré de recevoir un tel prix. Après deux décennies de travail acharné pour faire de Beefbar une destination internationale, mondiale, toute ma gratitude va à tous les membres de notre équipe, sur tous les continents, car ils sont ceux qui ont rendu cela possible », avait partagé l’entrepreneur, président du groupe Giraudi, à la tête de nombreux autres restaurants que vos paillent connaissent certainement : le Song Qi, le Moshi Moshi, la Cantinetta Antinori ou encore le Tiny Thaï.