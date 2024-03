Les « business lunch », des repas à prix réduits le midi à Monaco

En Principauté, certains restaurants d’exception disposent de menus de midi rapides, bons et à prix avantageux. De quoi plaire à la clientèle locale !

Le Caffè Milano

Publicité

Dans son ambiance chic et décontractée, le Caffè Milano propose un business lunch incluant plat, verre de vin et café. Le prix varie entre 22 et 26 euros suivant le plat choisi : pâte, poisson ou viande.

En revanche, si vous souhaitez une entrée, il faudra compter au moins 22 euros supplémentaires.

À la carte, le Caffè Milano présente une large gamme de mets entre 20 et 40 euros. La cuisine s’inspire du territoire avec des saveurs méditerranéenne.

© Caffè Milano

Lobby Lounge Restaurant & Bar – Fairmont Monte Carlo

Situé au célèbre Hôtel Fairmont, le Lobby Lounge prône la bistronomie française avec des classiques gourmands et généreux. Le Lunch Menu à 32 euros saura certainement ravir vos papilles.

Incluant une grillade, une boisson et un café gourmand, ce déjeuner permet de profiter de l’expérience d’un hôte de luxe pour un prix raisonnable.

Le Quai des Artistes

Sur le port Hercule, le Quai des Artistes offre dans l’assiette et dans son cadre un bout des grandes brasseries parisiennes de la Belle Époque.

Bien que la structure de la carte soit fixe, soit entré et plat soit plat et dessert, l’intérieur des assiettes évolue au fil des jours et des saisons. Dans tous les cas, le menu sans alcool vous coûtera 24 euros tandis qu’avec une boisson alcoolisée le menu est à 27 euros.

De quoi attirer « une clientèle locale qui vient pour manger rapidement et à un prix correct » d’après Alfredo, serveur au Quai des Artistes. « C’est notre article de base pour faire marcher le restaurant » rajoute-t-il.

La brasserie au style parisien existe depuis 1999 © Quai des Artistes

Smakelijk

Pour une escapade en Belgique, Smakelijk reprend les codes de l’authentique brasserie belge, accompagnée de la vue sur la Méditerranée.

Au menu, la formule propose l’entrée, le plat, l’eau et le café pour seulement 26 euros. Cette suggestion promet une cuisine gourmande et généreuse avec des plats typiques comme les moules frites.

On a testé pour vous : Smakelijk! la première brasserie belge de Monaco

Mada One

Le restaurant Mada One propose un voyage au rythme de son concept innovant de « snackonomie », chic et variée.

La cuisine gourmande et raffinée est adaptée au format « sur le pouce ». La carte conçue par Marcel Ravin d’inspiration martiniquaise offre un déjeuner savoureux.

À emporter ou sur place, vous pouvez vous régaler avec un Plateau Mad’Day à partir de 28 euros pour l’entrée du jour et le plat du jour.

La Salière

Installé sur le charmant port de Fontvieille, la Salière propose une traditionnelle cuisine italienne. C’est le lieu parfait pour passer un agréable repas dans un cadre à la fois vivant et joyeux.

À midi, le menu business lunch promet un repas abordable et délicieux. Pizza, poisson, viande, la Salière mise sur des valeurs sûres. Choisissez parmi les trois formules différentes à 21, 24 et 26 euros, incluant le café et un verre de vin.

© La Salière © La Salière © La Salière

Le Beefbar

Le Beefbar offre un cadre luxueux face au port de Fontvieille et une véritable expérience gustative pour ses clients avides de viande.

Pour le midi, le Beefbar propose un super-bowl de quinoa avec des produits frais accompagné d’un suprême de volaille ou d’un saumon grillé pour 28 euros. Sinon, vous pourrez opter pour la formule tagliata à 29 euros : entrée ou gaspacho du jour, puis une tagliata accompagnée de ses frites fraîches. Les deux formules comprennent un verre de vin.

« La base de chaque formule est toujours la même mais l’entrée et le plat du jour varient au Beefbar en fonction des produits de saisons » nous explique Riccardo Giraudi, directeur de Monaco Restaurant Group, dont le Beefbar fait partie. « Cela nous permet d’attirer une clientèle locale, les travailleurs qui souhaitent s’attabler et déjeuner au restaurant rapidement, avec un ticket moyen abordable » commente-t-il.

© Adrien Daste

La Cantinetta Antinori

La Cantinetta Antinori est un grand lieu de gastronomie au Larvotto où se mêlent la cuisine toscane et les vins d’exception.

Pour un peu d’Italie dans votre assiette, le restaurant met à disposition une formule unique avec entrée et plat : la formula Cantinetta à 29 euros. Pour commencer, en antipasti, plutôt filet de veau ou soupe de tomate ? Ensuite, pour le met principal, le restaurant propose de la viande, du poisson ou les pâtes du jour.

Pour combler votre repas, quoi de mieux qu’un verre de vin blanc de la villa Antinori. Il y en a aussi pour tous les goûts (et couleurs) avec des verres de vin rouge et de rosé.

© Adrien Daste

Moshi Moshi

Fleur de cerisiers, marbre, et bois noble, l’atmosphère du Japon est à retrouver à Fontvieille. Au menu, le restaurant ne présente pas une mais quatre offres.

Le sushi lunch pour 25 euros avec une sélection de sashimi, des makis et les rolls du jour. Des produits qui « s’adaptent […] en fonction de l’arrivage de nos poissons & des légumes du moment » explique Riccardo Giraudi (Moshi Moshi fait également partie de Monaco Restaurant Group).

Sinon, la formule bento box pour 28 euros vous propose un assortiment de tempuras de légumes & crevette ainsi qu’un shirashi aux poissons mixtes & crevette. Finalement, vous pourrez opter pour les ramen du jour à 26 euros ou un poke bowl à confectionner pour 27 euros. Toutes les formules « comprennent un verre de vin et sont servies rapidement » certifie Riccardo Giraudi.