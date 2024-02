Le restaurant Blue Bay Marcel Ravin inauguré par le Prince Albert II

Inauguration du Blue Bay Monte Carlo en présence du Prince Albert II, Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des bains de Mer, Frédéric Darnet, Directeur Général du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et du Chef Marcel Ravin - ©Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Après cinq mois de transformation, le Blue Bay Marcel Ravin du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ouvre ses portes pour la Saint-Valentin.

Le nouveau Blue Bay Marcel Ravin se définit par « une ode à la vie, à la nature et à la richesse de la Caraïbe ». L’inauguration de cette nouvelle adaptation du restaurant s’est déroulée en présence du Prince Albert II, de Stéphane Valeri, président-délégué de la Société des Bains de Mer, de Frédéric Darnet, directeur général du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et du chef Marcel Ravin, le 10 février dernier.

« Je me sens fier de recevoir Monseigneur qui va ouvrir ce restaurant pour son inauguration » exprime Marcel Ravin à Monaco Info. En effet, le Prince Albert II a découvert le nouveau visage du Blue Bay. Le décor imaginé par le chef doublement étoilé et fraîchement admis au label « Grandes tables du monde » rassemble les éléments d’une identité propre. Tant dans sa cuisine que dans le cadre, Marcel Ravin concilie « ses origines caribéennes, sa terre d’accueil Méditerranéenne, et ses voyages sur les cinq continents ».

Salle intérieur du Blue Bay Marcel Ravin – ©SBM

Du renouveau à la carte

Comme il le décrit, c’est un environnement avec « beaucoup de matières ». Le restaurant inscrit une volonté de rappeler « les cinq éléments de la vie… l’eau, la terre, le feu, le métal, et le bois ».

À la carte, les menus évolueront en fonction du potager du chef. En complément, les plats Signatures et les nouveautés rappellent les inspirations diversifiés et multiculturelles du chef. Parmi eux, on découvre, la belle raviole de langouste, curry eau de coco, huile de Zēbāfē, patate douce au beurre de cacao, gingembre, œufs de truite ; le Lacté d’oseille Buckler servi dans une calebasse ou encore :

L’Œuf Monte-Carlo, manioc truffe maracuja – ©SBM

Volaille noire rôtie sous des galets de pierre chaudes, velouté de dachine et brocoletti lacto fermentés – ©SBM

De nouveaux accords sont proposés pour compléter l’expérience, « mets & vins » et « mets & arômes », sans alcool. Créés par le Chef et son Sommelier, ces assemblages « tissent des liens étonnants et savoureux ».

Terrasse du Blue Bay Marcel Ravin – ©SBM

Enfin, Marcel Ravin a collaboré avec la Maison Clément dans la création d’un rhum Signatures dans lequel se mêlent des « notes de cacao, de cuir et de vanille, un côté herbacé avec un goût franc ».

Cette expérience culinaire est à découvrir à partir du 14 février.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort – 40 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco

Du mercredi au samedi, à partir de 19h30.

Menus : Solstice à 195 euros, Agoulou à 320 euros et Inspirations Légumières et de nos Jardins à 175 euros.

Réservations: +377.98.06.03.60