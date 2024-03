Il “business lunch” di Monaco: pranzare a piccoli prezzi

Alcuni ristoranti del Principato offrono menù per il pranzo veloci, buoni e a prezzi ridotti. Un’offerta interessante per la clientela locale!

Le Caffè Milano

In un’atmosfera chic e rilassata, il Caffè Milano offre un business lunch con portata principale, bicchiere di vino e caffè. Il prezzo varia da 22 a 26 euro a seconda del piatto scelto: pasta, pesce o carne.

Se desiderate anche un antipasto, dovrete aggiungere almeno altri 22 euro.

Il menu à la carte del Caffè Milano offre un’ampia scelta di pietanze con un prezzo che va da 20 a 40 euro. La cucina è ispirata al territorio e i sapori sono mediterranei.

© Caffè Milano

Lobby Lounge Restaurant & Bar – Fairmont Monte Carlo

All’interno del celebre Hotel Fairmont, il Lobby Lounge è il simbolo della gastronomia francese con classici appetitosi e abbondanti. Il Lunch Menu a 32 euro saprà come deliziare il vostro palato.

Il menù comprende una pietanza grigliata, una bevanda e un caffè gourmet, e vi farà vivere l’esperienza di un pranzo di lusso a prezzi ragionevoli.

Le Quai des Artistes

Sul porto Hercule, il Quai des Artistes riproduce, nelle pietanze e nell’arredamento, le grandi brasserie parigine della Belle Époque.

Anche se il menù è fisso, antipasto e piatto principale o piatto principale e dessert, le pietanze cambiano a seconda dei giorni e delle stagioni. In ogni caso, il menù ha un costo di 27 euro, con alcolici, e di 24 euro, senza.

Una proposta che attira “la clientela locale che vuole mangiare velocemente e a un prezzo onesto”, commenta Alfredo, cameriere del ristorante. “È la nostra offerta base per far funzionare il ristorante” aggiunge.

La brasserie in stile parigino esiste dal 1999. © Quai des Artistes

Smakelijk

Per una fuga in Belgio, Smakelijk è un’autentica brasserie belga, con l’aggiunta di una splendida vista sul Mediterraneo.

Il menù comprende un antipasto, un piatto principale, acqua e caffè a soli 26 euro. La promessa è quella di piatti deliziosi e generosi, con pietanze tipiche come le moules frites (cozze e patatine fritte).

Mada One

Il ristorante Mada One propone un viaggio al ritmo della “snackonomy”, un concept innovativo, elegante e con tantissima scelta.

La raffinata cucina gourmet si adatta al format del pranzo “on the go”. Il menù di Marcel Ravin, di ispirazione martinicana, è perfetto per un pranzo gustoso.

Da portare via o da mangiare sul posto, potrete gustare un Plateau Mad’Day, che include l’antipasto e il piatto del giorno, a partire da 28 euro.

La Salière

Situato nell’incantevole porto di Fontvieille, La Salière offre una cucina italiana tradizionale. È il luogo ideale per un piacevole pranzo circondati da un’atmosfera vivace e allegra.

Il menù Business Lunch promette un pranzo economico e delizioso. Pizza, pesce, carne, La Salière punta su dei solidi pilastri. Potete scegliere tra tre diverse formule a 21, 24 e 26 euro, con caffè e bicchiere di vino inclusi.

© La Salière © La Salière © La Salière

Beefbar

Il Beefbar è un ristorante di lusso di fronte il porto di Fontvieille: una vera esperienza di gusto per gli amanti della carne.

A pranzo, il Beefbar propone una superbowl di quinoa con prodotti freschi, accompagnata da un petto di pollo o dal salmone grigliato, al costo di 28 euro. Altrimenti, potrete optare per la formula Tagliata a 29 euro, che comprende un antipasto o una zuppa fredda del giorno, più una tagliata con contorno di patatine fritte. Entrambe le soluzioni includono un bicchiere di vino.

“La base delle nostre formule è sempre la stessa, ma l’antipasto e il piatto del giorno del Beefbar variano in funzione dei prodotti di stagione”, ci spiega Riccardo Giraudi, direttore del Monaco Restaurant Group, di cui fa parte il Beefbar. “Ci consente di attirare una clientela locale, i lavoratori che vogliono sedersi a tavola e mangiare al ristorante velocemente, con un conto abbordabile”, commenta.

© Adrien Daste

La Cantinetta Antinori

Un indirizzo imperdibile nel Larvotto è La Cantinetta Antinori, dove la cucina toscana è accompagnata da vini d’eccezione.

Per gustare un po’ d’Italia, il ristorante offre una soluzione unica con antipasto e piatto principale: la formula Cantinetta, a 29 euro. Per cominciare, potrete scegliere tra filetto di vitello o zuppa di pomodoro, e poi proseguire con carne, pesce o piatto del giorno come portata principale.

Per completare il pasto, cosa c’è di meglio di un bicchiere di vino bianco di villa Antinori? Ce n’è per tutti i gusti (e i colori) con una scelta che spazia tra bianchi, rossi e rosati.

© Adrien Daste

Moshi Moshi

Fiori di ciliegio, marmo e legno nobile: il Giappone è arrivato a Fontvieille. Il menù del ristorante prevede non una, ma ben quattro offerte.

Il “sushi lunch” a 25 euro, con una selezione di sashimi, maki e roll del giorno. I prodotti “cambiano […] in funzione del pesce e delle verdure del momento”, spiega Riccardo Giraudi (anche Moshi Moshi fa parte del Monaco Restaurant Group).

Altrimenti, con la formula bento box, a 28 euro, avrete un assortimento di tempura di verdure e gamberi, oltre che chirashi di pesce misto e gamberi. Infine, potrete optare per il ramen del giorno a 26 euro o per una pokè bowl a 27 euro. Le formule “includono tutte un bicchiere di vino e sono servite in fretta”, assicura Riccardo Giraudi.