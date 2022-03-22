Монакское дизайн-бюро Humbert & Poyet получило престижную награду French Design Label в Елисейском дворце в начале года.

Это история сотрудничества и дружбы. Вот уже 14 лет француз Эмиль Умбер (Emil Humbert) и монегаск Кристоф Пуайе (Christophe Poyet) руководят расположенным в Монако дизайн-бюро Humbert & Poyet.

«Я познакомился с Кристофом в конце моего обучения на архитектора в Париже», — говорит Эмиль. «Он изучал дизайн интерьера. Я начал работать один над проектами в Княжестве, но я искал кого-то, с кем можно было бы основать компанию. Когда Кристоф окончил университет, мы вместе работали над проектами жилых домов в «Золотом квадрате» (Carré d’or). Это очень хорошо сработало, и таким образом родилось на свет агентство Humbert & Poyet».

Когда компания была создана, оставалось найти общий язык на профессиональном уровне! На бумаге Эмиль больше интересуется архитектурными планами и объемными работами, в то время как Кристоф более чувствителен к материалам и цветам. «Мы сразу же очень хорошо поладили, мы прекрасно дополняем друг друга в работе. У нас никогда не было конфликтов: если у нас возникают разногласия, мы поднимаем дискуссию в интересах проекта. Мы оба очень вовлечены в работу. В творческом процессе хорошо, когда есть кто-то, кто тебе ровня», — объясняет Эмиль.

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Монако — настоящий творческий трамплин

И это сотрудничество действительно оказалось более чем успешным. Если вначале они работали дуэтом, то сегодня их фирма насчитывает около тридцати человек. Княжество также сыграло свою роль в этом успехе: «Когда мы начали работать вместе, Монако предоставило нам доступ к важным проектам, когда мы были еще совсем молодыми. Это страна в масштабах города, и здесь люди легче дают тебе шанс. Ты быстро становишься более заметным! Это был настоящий трамплин для нас с самого начала».

Среди крупных проектов, реализованных в Княжестве, — резиденция 26 Carré d’or в Монако, «монакский флагман» фирмы. Этот исключительный крупномасштабный проект является олицетворением идентичности компании Humbert & Poyet. Эта идентичность характеризуется переосмыслением классических стандартов роскоши, переосмысленных на современный лад.

Резиденция 26 Carré d’Or, Монако — © Francis Amiand

Резиденция 26 Carré d’Or, Монако — © Francis Amiand

Резиденция 26 Carré d’Or, Монако — © Francis Amiand

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«Это яркий стиль, который выражает радость жизни и ни в чем себе не отказывает», — говорит французский архитектор. «Мы работаем над эффектами материалов и текстур, комбинируем их. Мы работаем над деталями до мелочей. Например, мы используем дерево, ассоциируя его с латунью, или мрамор в трех различных вариантах (гладкий, шероховатый и битый), чтобы получить сопоставление тактильных свойств и эффектов блеска и матовости каждого материала».

Когда мы узнали, что нас будут принимать в Елисейском дворце, мы были очень удивлены и польщены.

Высокое отличие

Именно этот особый и тонкий стиль, в сочетании с французскими и европейскими ремеслами, позволил молодому дуэту получить в январе этого года знак отличия French Design 100 Label. Уникальная и престижная премия, ежегодно присуждаемая 100 победителям из более чем 1 000 участников, чествует архитекторов, дизайнеров и декораторов, которые блистают на международном уровне, экспортируя французский стиль. «Для нас было большой честью получить эту награду», — говорит Эмиль. «В Елисейском дворце мы были приняты Эммануэлем Макроном и его супругой вместе с нашими коллегами и сотрудниками. Это был незабываемый момент для нас».

Отправляя заявку, ни Эмиль, ни Кристоф не ожидали, что получат такое отличие: «Мы подали заявку через проект в Нью-Йорке, но не задумываясь об этом. Когда мы получили ответ, когда мы узнали, что нас будут принимать в Елисейском дворце, мы были очень удивлены и польщены. После церемонии мы были воодушевлены этой встречей и речью Эммануэля Макрона об архитектуре, дизайне и французском стиле».

Тот проект в Нью-Йорке — Aquazzura, магазин итальянской обуви, который два архитектора спроектировали по другую сторону Атлантики: «Мы решили поработать над этим проектом, поскольку он был выражением нашего французского стиля через итальянский бренд в бутике в США. Мы подумали, что это очень интересный способ показать и выразить нашу работу».

Aquazzura, Нью-Йорк — © Charlie Chuck

Укрепленные этой престижной наградой, Кристоф и Эмиль продолжают преумножать свои идеи на международной арене. Отель Mandarin Oriental в Вене, вилла на озере Комо и жилые проекты в Лондоне и Сен-Жан-Кап-Ферра вскоре должны увидеть свет. Все эти проекты позволят двум архитекторам дать неограниченную свободу своему творчеству.