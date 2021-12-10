Парижский архитектор Жан-Пьер Лотт (Jean-Pierre Lott) является автором многочисленных архитектурных проектов в Княжестве, включая знаменитую виллу «Троглодит» и комплекс Honoria Palace. Monaco Tribune представляет проекты именитого архитектора и одного из главных градостроителей Княжества современности.

«Монако очень графично», — говорит Жан-Пьер Лотт, сохранивший исконную технику рисования от руки. «Княжество является исключительным местом, благоприятным для белой архитектуры, настолько, что игра света и тени ласкает здания. Солнце, море, горы — все это великолепно».

Жан-Пьер Лотт ©️ Все права защищены

Жан-Пьер Лотт, известный парижский архитектор, начал работать с J.B. PASTOR & Fils незадолго до 2010 года. История неожиданной встречи. «В конце конференции, которую я проводил, Патрис Пастор спросил меня, могу ли я сделать для него проект. Ему понравилась моя работа, а я привык выполнять проекты в Марселе и на юге Франции. Все началось с этого».

Les Cigognes ©️ JB Pastor et Fils

В 2010 году был открыт первый проект Жан-Пьера Лотта — Ni Box, комплекс для отдыха молодежи (который вскоре будет снесен, чтобы освободить место для нового комплекса зданий). На задолго до официального открытия впечатляющей башни Simona (фото под заголовком) в 2013 году. «Башня Simona уникальна своим городским расположением, — говорит он, — она построена на территории парка, с полной перспективой, спускаясь с гор к морю, с городом посередине».

Villa Roccabella ©️ JB Pastor et Fils

Сегодня парижским архитектором реализовано около семи проектов. Среди них башня Simona, а также Le Stella, Villa Roccabella, Ni Nox, Les Cigognes, вилла «Троглодит» и Honoria Palace, который будет сдан в начале 2023 года. Напомним, что в данном жилом комплексе предусмотрено 65 полностью оснащенных государственных квартир, с оборудованными кухнями и детскими яслями. И среди этих зданий одно особенно привлекает внимание. Это новая вилла «Троглодит».

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Вилла «Троглодит» ©️ Все права защищены

«К этой вилле было приковано большое внимание. Это необычный проект. Идея заключалась в том, чтобы сделать дом, который вписывается в ландшафт, а не навязывает себя ему. Эта вилла также является экологической лабораторией, где внедрены эффективные системы энергосбережения», — объясняет Жан-Пьер Лотт. «Здание подпитывается солнечной и геотермальной энергией. Сточные воды собираются и используются для полива и санитарных целей. И все выбранные материалы, от полов до краски, сертифицированы. Изоляция, например, сделана из пробки».

Комплекс Le Stella ©️ Все права защищены

Этот инновационный проект является частью серии сооружений, придуманных Жан-Пьером Лоттом, который, как ожидается, в ближайшие годы осуществит и другие постройки. «Я должен был спроектировать ратушу в Мужене, но проект был остановлен из-за пандемии. В Монако я привык делать свои проекты по очереди, а не одновременно». Поэтому следующий проект парижского архитектора должен быть объявлен после открытия Honoria Palace. Запаситесь терпением!