











В первые недели октября Национальный совет Монако собрался на голосование по корректировке бюджета на 2021 год. Бюджет сократился до дефицита в размере 8,8 млн евро по сравнению с 71,5 млн в июне текущего года.

Почти сбалансированный бюджет

Сократить дефицит получилось в связи с увеличением доходов Княжества на 17% благодаря летнему туристическому сезону, НДС на недвижимость и доходам, полученным от финансового сектора.

В этом году расходы государства были в основном связаны с пандемией, однако затраты на реализацию инфраструктурных проектов и инвестиции также были особенно высокими в этом году. В частности, в связи со сдачей пляжного комплекса Ларвотто.

Что касается пандемии, то для покрытия расходов на сопутствующие социальные меры были мобилизованы различные специальные казначейские счета (CST), а именно: Белый, Красный и Белый, Синий фонды и Национальный зеленый фонд. Эти расходы вызвали дебаты между председателем Национального совета, председателем Комиссии по финансам и национальной экономике, министром финансов и экономики и директором департамента бюджета и казначейства. Речь идет об остатке бюджетных ассигнований в размере 185 млн. евро.

По словам Стефана Валери, председателя Национального совета, благодаря полученным доходам и дополнительному займу в 9 млн евро на специальный казначейский счет, бюджет 2021 сможет в конечном итоге выйти в баланс.

Стефан Валери также приветствовал «взвешенные и эффективные» отношения между Княжеским правительством и Национальным советом.

© Национальный совет

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600 квартир будут сданы в эксплуатацию к началу 2023 года

Наряду с обсуждением бюджета, в палате также подняли целый ряд важных тем. В частности, была подтверждена сдача более 600 государственных квартир к 2023 году. Жилищные комплексы Testimonio II и II bis и Palais Honoria будут сдаваться с полностью оборудованными кухнями для облегчения и ускорения процедуры.

Операция «CARLO» возобновляется в декабре

Операция «CARLO» также будет возобновлена в конце 2021 года, на таких же условиях, как и в прошлом году. Напомним, что эта инициатива предусматривает выплату сотрудников государственных органов Монако премии, «которая может быть потрачена исключительно в магазинах Монако, и, следовательно, позволяет немедленно влить эту сумму в местную экономику». Для выплат этой специальной премии работникам госсектора будет выделено 6,5 млн евро, которые с начала декабря смогут потратить эти деньги в магазинах Княжества.

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«Талон долевой оплаты» в центре дебатов

Продолжая тему пандемии, оживленную дискуссию вызвал так называемый «талон долевой оплаты» (ticket moderateur). Этот талон, предназначенный для пенсионеров Центрального госпиталя имени Княгини Грейс, проживающих во Франции, позволяет им получить 100%-ое покрытие при обращении за медицинской помощью в монакский больничный центр. Стефан Валери попросил «отменить эту необоснованную меру, тем более что она была принята без консультаций с представителями персонала».

Бесплатные автобусы в Монако

Еще одной темой, поднятой на обсуждении Национального совета, было введение бесплатного проезда на автобусах в Княжестве. Испытание этой схемы, одобренной правительством, было отложено из-за пандемии. Председатель Совета предложил протестировать бесплатные автобусы в апреле/мае 2022 года. Государственный министр Пьер Дарту также предложил несколько проектов по улучшению автобусного сообщения.

Переработка отходов: «множественный вызов»

Наконец, одним из главных пунктов была экология. Стефан Валери рассказал о реконструкции мусороперерабатывающего завода: «На карту поставлено множество вопросов: суверенитет, качество воздуха, экономические вопросы, энергоэффективность и, конечно, соблюдение экологических обязательств нашей страны». В свою очередь, Пьер Дарту заявил, что сотрудничество с Францией крайне важно, поскольку ежегодно 400 000 тонн строительных и общественных отходов Монако отправляются во Францию.

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