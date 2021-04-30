











Более 17 500 пользователей уже установили Carlo App на свои смартфоны. Приложение позволяет получить кэшбэк за покупки, сделанные в Монако. С момента его запуска местная экономика уже получила более 8 миллионов евро.

«Шоколад в Jeff de Bruges, новые туфли для моей дочери в Capucine’s и даже счет в ресторане», — с тех пор как 36-летняя Алин получила рабочую премию от Княжеского правительства, которую она может потратить только через мобильное приложение Carlo App, покупки в Монако снова стали частью ее повседневной жизни. Жительница Княжества особенна рада кэшбэку в размере 5% за каждую покупку, сделанную через приложение Carlo App. Этот кэшбэк она может потратить в одном из 275 магазинов, которые предлагают оплату через приложение.

Поддержка местных магазинов во время кризиса

С декабря прошлого года Княжеское правительство выплатило более 5 миллионов евро в виде рабочих премий через приложение Carlo App, в частности своим сотрудникам. «Те, кто получил эту премию, должны были потратить ее на территории Княжества. Я считаю, что это вполне оправданно, так как дает большое преимущество для местных магазинов!», — отмечает эта сотрудница мэрии Монако.

С момента запуска приложения Carlo App в 2019 году, через него было потрачено более 8 миллионов евро. «Я уже накопил около 60 евро кэшбэка», — отмечает монегаск Арно, который пользуется приложением с января прошлого года. «При таком раскладе клиент, конечно, в выигрыше, но это не означает, что я перестану покупать в интернете».

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Мы хотели предложить цифровые решения представителям местной экономики, которые больше всего в них нуждались, и ими оказались местные магазины Антуан Бари, основатель стартапа Carlo

Создание местной цифровой валюты

«Мы хотели предложить цифровые решения представителям местной экономики, которые больше всего в них нуждались, и ими оказались местные магазины», — объясняет Антуан Бари (Antoine Bahri), основатель стартапа Carlo. Он надеется, что таким образом получится создать настоящее сообщество, приверженное местной экономике. Антуан следует простому принципу, а именно «повысить покупательскую способность потребителя, когда он покупает локальное». Вдохновленный азиатскими цифровыми платежными средствами, стартап, естественно, выбрал QR-код, «практичный, мгновенный и, прежде всего, безопасный метод оплаты».

Команда стартапа Carlo /© Alizée Mosconi

«За каждую покупку, совершенную при помощи приложения, владелец магазина отчисляет 10%: 5% возвращаются клиенту как кэшбэк, 2% — другу, который порекомендовал приложение, а оставшиеся 3% идут на финансирование стартапа», — объясняет Антуан Бари. «Таким образом, 7% постоянно вливаются в местную экономику». До 30 июня эти 10% покрывает Княжеское правительство, которое желает таким образом стимулировать местную экономику во время коронакризиса. «Владельцам магазинов не нужно платить абонентскую плату за присутствие в Carlo App», — заверяет Антуан Бари. «Если приложение не принесет им клиентов, им не придется ничего платить».

«Благодаря недавним премиям, которые правительство выдало своим сотрудникам через Carlo App, мой оборот в рождественский период был значительно выше, чем в 2019 году», — говорит Марина Кроветто (Marina Crovetto), владелица магазина одежды в торговом районе Кондамин. «Приложение позволило нам привлечь новых клиентов», — с удовлетворением добавляет Софья Стамфл (Sofia Stampfl), продавец кафе-мороженого Santo Gelato.

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