











С приближением праздничного сезона пришло время для покупок в последнюю минуту. В связи с пандемией, сотрясающей планету, изменились наши привычки потребления. Сейчас очень благоприятное время для развития местной торговли, а цифровые технологии ей спешат на помощь.

В связи с тем, что из-за пандемии количество передвижений сократилось до строгого минимума, в последние недели интернет-магазины показывают феноменальные результаты. Другой тенденцией в это кризисное время стала направленность на местное потребление. Появляются новые предприятия, онлайн-платформы такие, как например DouxVillage.mc Пьера Бийона (Pierre Billon) и Себастьяна Ламбла (Sébastien Lambla). Что они предлагают? Их онлайн-платформа ставит перед собой цель сблизить представителей малого бизнеса Монако с местной клиентурой. Кроме этого, преимуществом их сервиса является срочная доставка по Монако в течение дня, при условии совершения заказа до 11 часов утра.

Продвижение малого бизнеса Монако

Эти два монегаска работают над своим проектом вот уже несколько месяцев. «Нашей целью было продвижение малого бизнеса Монако. Посредством платформы Doux Village, мы хотели предложить представителям малого бизнеса эффективную площадку для повышения объемов продаж», — объясняет Пьер Бийон. Проект работает уже на протяжении нескольких недель

Очень разношерстная клиентура

Глоток свежего воздуха для представителей локальной торговли в это кризисное время? Да, в какой-то степени. С началом пандемии и локдауном, а затем с комендантским часом многие коммерсанты констатировали существенные потери. «Мы хотим продвигать представителей местной торговли Монако и их предложения на любой кошелек», — утверждает Себастьян Ламбла. «Рост интернет-торговли неоспорим в последние недели. DouxVillage позволяет клиенту открыть для себя магазины, в которые он бы может быть никогда и не зашел. Клиентура очень разная, что является очень важным фактом».

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Все в выигрыше

Представители малого бизнеса это очень хорошо поняли. Именно поэтому уже около пятнадцати магазинов доверились DouxVillage, как, например, бутик Charlet S.A.M, который представляет бренды Bertulli и Patino Shoes в Монако. «Наш шоурум в Монако работает с сентября 2020 года», — рассказывает Лориан Торис (Lauriane Thooris), менеджер по маркетингу бутика. «Наши клиенты могут прийти померять обувь перед тем, как заказать на сайте. В то же время нам не хватает видимости в Монако, поэтому DouxVillage привлек наше внимание. Платформа позволила большему количеству людей узнать о шоуруме, и таким образом позволила нам открыть новый канал продаж. Мы верим в этот проект».

А каково мнение импортеров?

Можно ли распространить принцип «местного потребления» на все секторы? Для Патрика Богартса (Patrick Bogaerts), генерального директора компании GPS Monaco Group, специализирующейся на импорте продукции из Китая, ответ не очевиден. «Нужно перезапустить индустриализацию. Местное потребление? Я первый кто защищает этот принцип. Однако этот принцип применим не ко всем секторам. Если завтра я скажу одному из моих клиентов: «Я продаю на 30% дороже, но это местное» — он сразу повесит трубку. На макроэкономическом уровне существует так много компаний, которые зарабатывают на жизнь импортом, что было бы трудно прекратить импортировать».