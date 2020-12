Con le feste ormai alle porte, molti si affrettano a comprare i regali dell’ultimo minuto. Ma con la crisi sanitaria che ha scosso gran parte del pianeta, le abitudini dei consumatori sono cambiate, propendendo per gli acquisti online. Per fortuna, a Monaco, il digitale ha salvato anche i commercianti locali.

Con le nuove restrizioni a causa della pandemia, lo shopping online è esploso nelle ultime settimane. Con loro c’è stata una forte consapevolezza della necessità di consumare localmente in questi tempi di crisi. Per raggiungere questo obiettivo sono state create diverse piattaforme, la più recente delle quali è quella di Pierre Billon e Sébastien Lambla: DouxVillage.mc. I loro servizi? Oltre ad essere una piattaforma di shopping online, permettono di ricevere il vostro ordine durante il giorno, in qualsiasi parte del Principato di Monaco, se è stato effettuato prima delle 11 del mattino e vogliono avvicinare i clienti e i commercianti del Principato.

Promuovere il commercio a Monaco

I due monegaschi lavorano a questo progetto da diversi mesi: “L’obiettivo era di promuovere il commercio nel Principato. Con DouxVillage, vogliamo offrire una piattaforma digitale che possa mettere in risalto i prodotti e aiutare i commercianti a vendere di più”, spiega Pierre Billion. Ed è quello che stanno facendo da diverse settimane.

Una clientela variegata

Una boccata d’aria fresca per i commercianti in questo periodo di crisi economica? Più o meno. Con il lockdown e il coprifuoco, molte aziende hanno visto diminuire il loro patronato. “Vogliamo mostrare tutti i prodotti del Principato e proporre offerte accessibili a tutti i budget”, dice Sébastien Lambla. L’aumento degli acquisti online è stato innegabile nelle ultime settimane. DouxVillage permette di scoprire negozi in cui alcuni potrebbero non essersi mai fermati. La clientela è molto diversificata e questo è un fatto importante.”

>> LEGGI ANCHE: Seconda ondata di coronavirus: i piccoli commercianti saranno schiacciati dalle grandi catene?

Una vittoria su tutti i fronti

I commercianti l’hanno capito. Per questo una quindicina di negozi hanno già fatto il grande passo e si sono affidati a DouxVillage. È il caso della boutique Charlet S.A.M., che rappresenta i marchi Bertulli e Patino Shoes a Monaco. “Da settembre 2020 abbiamo aperto uno showroom a Monaco per esporre i nostri modelli” confida Lauriane Thooris, Marketing Manager del marchio. “I nostri clienti possono venire a provare i modelli sul posto prima di effettuare un ordine sul web. Tuttavia, manca la visibilità nel Principato. Doux Village ha attirato la nostra attenzione perché ci permetterà di far conoscere il nostro showroom e quindi di sviluppare un nuovo canale di vendita. Siamo davvero ottimisti su questo progetto.”

E l’industria internazionale?

Il principio del “commercio locale” può essere esteso a tutti i settori? Per Patrick Bogaerts, CEO di GPS Monaco Group, specializzato in subappalti e acquisti in Cina, non necessariamente. “Il processo di industrializzazione deve essere rilanciato. Consumate a livello locale? Sono il primo a difendere questo principio. Tuttavia, questo non può essere fatto con tutti i settori. Se domani dico a uno dei miei clienti: “Venderò il 30% in più, ma è locale, mi riattaccherà in faccia”. A livello macroeconomico, ci sono così tante aziende che si guadagnano da vivere con le esportazioni che sarebbe difficile smettere di esportarle.”