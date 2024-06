Come ottenere la residenza fiscale a Monaco?

Una guida pratica per ottenere la residenza fiscale a Monaco.

Se c’è un luogo in cui molti sognano di stabilirsi, è proprio il Principato. Vero paradiso sulle rive del Mediterraneo, Monaco vanta non pochi punti di forza. Condizioni di vita eccezionali, un ambiente culturale florido, una sicurezza ineguagliabile e, soprattutto, nessuna imposta sul reddito per le persone fisiche, a eccezione dei francesi.

Ma come si ottiene questo status privilegiato nel Principato? Monaco Tribune vi illustra i passaggi e le condizioni necessarie.

I vantaggi della residenza fiscale monegasca

Il Principato offre stabilità politica, un piacevole clima mediterraneo e una qualità di vita eccezionale. Non a caso, Monaco è uno dei Paesi con la più alta aspettativa di vita al mondo.

Un vantaggio significativo è che, grazie a un’ordinanza sovrana emanata nel 1869 dal Principe Carlo III, avere la residenza fiscale a Monaco vi esenta da qualsiasi imposta sul reddito. Nel Principato, solo le attività industriali e commerciali sono soggette all’imposta sul reddito (ISB) se, e solo se, il 25% del loro fatturato è generato al di fuori di Monaco.

Per questi motivi, sono molti i ricchi di tutto il mondo che cercano di ottenere la residenza fiscale in quel vero e proprio Eldorado che è Monaco.

Segnaliamo che i cittadini francesi godono di uno status speciale rispetto alle altre nazionalità . A seguito dell’accordo bilaterale franco-monegasco del 1963, i francesi residenti a Monaco devono continuare a pagare l’imposta sul reddito e l’imposta sul patrimonio immobiliare (IFI).

Criteri di ammissibilitÃ

Come illustra il Dipartimento degli Interni, per ottenere la residenza fiscale a Monaco, bisogna soddisfare tre condizioni:

Disporre di un’abitazione

Disporre di risorse finanziarie sufficienti per vivere a Monaco

Non costituire alcun rischio di turbamento dell’ordine pubblico

Innanzitutto, per richiedere la residenza fiscale è indispensabile disporre di un alloggio nel Principato adatto al numero di persone che compongono il nucleo familiare. Per la compilazione della domanda sono necessari i seguenti documenti (in francese, inglese o italiano; le altre lingue dovranno essere tradotte):

Per i proprietari: un atto notarile di proprietà o lo statuto della società se l’immobile è di proprietà di una società .

Per gli affittuari: il contratto di locazione registrato presso la Direction des Services Fiscaux.

Per chi soggiorna gratuitamente: un certificato di alloggio a titolo gratuito, unitamente al contratto di locazione dell’inquilino o all’atto di proprietà del proprietario.

Successivamente, i richiedenti devono essere in grado di dimostrare di disporre di risorse finanziarie sufficienti per vivere nel Principato. Per farlo, devono percepire uno stipendio, un reddito professionale, essere a carico di un parente o avere risparmi sufficienti su un conto monegasco.

Infine, i candidati devono dimostrare la loro buona condotta fornendo un estratto del casellario giudiziale dell’ultimo o degli ultimi Paesi di residenza.

Una volta completati questi passaggi e raccolti i documenti, non resta che richiedere al Governo il permesso di soggiorno. Per chi fa parte dello Spazio economico europeo (SEE) è necessario solo un documento d’identità . Per chi non fa parte del SEE, è necessario richiedere un visto presso il consolato francese più vicino o, in alcuni casi, presso l’ambasciata francese a Monaco.

L’elaborazione della richiesta

L’elaborazione della domanda di residenza può richiedere alcune settimane. Le autorità verificheranno l’autenticità dei documenti forniti e valuteranno se soddisfate tutte le condizioni necessarie. Non vi resta che il colloquio con la Sûreté Publique. Una volta approvata la domanda, è possibile ritirare il permesso di soggiorno. Il primo sarà “temporaneo”, valido per un anno e del costo di 80 euro, mentre i rinnovi costeranno 40 euro.

A seconda della vostra “anzianità ”, sono disponibili altri permessi di soggiorno: