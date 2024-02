L’economia marittima si conferma una delle attività principali di Monaco

L’insieme delle attività marittime rappresenta quasi il 10% delle entrate del Principato.

In totale, nell’economia marittima rientrano 635 aziende che svolgono un’attività che senza il mare non potrebbe esistere. La ricerca dell’Istituto Monegasco di Statistica e Studi Economici (IMSEE), in collaborazione con il Dipartimento degli Affari Marittimi, si basa sui dati relativi al 2022. È il primo studio di questo tipo a essere stato svolto nel Principato di Monaco.

Un volume d’affari di 1,8 miliardi di euro

Le statistiche presentate dall’IMSEE mostrano come l’economia marittima sia uno dei settori di punta del Principato. Nel dicembre 2022, l’industria offriva 3268 posti di lavoro, pari al 5,4% dell’occupazione nel privato. Lo studio rileva anche che il ruolo dominante è ricoperto dal settore dei trasporti e dei magazzini, che vanta un fatturato di oltre 900 milioni e dà lavoro a circa il 50% dei lavoratori dell’economia marittima.

Lo yachting ricopre un posto di spicco

Lo yachting, ovvero la nautica da diporto, ricopre un posto importante nell’economia marittima e comprende tutte le attività legate a yacht e mega yacht. Dei 1,8 miliardi di euro del settore marittimo, 550 milioni arrivano dallo yachting, che conta 411 aziende. La somma proviene soprattutto dal commercio all’ingrosso, con 308 milioni, ovvero il 56% del settore. Per quanto riguarda l’occupazione, lo yachting assicura 1429 posti di lavoro.