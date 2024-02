L’économie maritime s’impose comme une activité majeure à Monaco

L’ensemble des activités maritimes représente près de 10 % du chiffre d’affaires de la Principauté.

En totalité l’économie maritime inclue 635 établissements ayant une activité ne pouvant exister sans la mer. La publication de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE), en partenariat avec la Direction des Affaires Maritimes, s’appuie sur les chiffres de 2022. C’est également la première étude de ce type à Monaco.

1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires

Les statistiques dévoilées par l’IMSEE démontrent la place de premier rang de l’économie maritime en Principauté. En décembre 2022, 3 268 emplois étaient liés au secteur, représentant 5,4 % de l’emploi du secteur privé. L’étude constate également la domination du secteur du transport et de l’entreposage. En effet, celui-ci représente plus de 900 millions de chiffre d’affaires et emploie pas de 50% des travailleurs de l’économie maritime.

Le yachting se démarque

Le yachting, pan de l’économie maritime, englobe les activités en lien avec les bateaux de plaisance et de grande plaisance. Parmi les 1,8 milliards d’euro du secteur maritime, 550 millions proviennent au yachting avec 411 établissements. Cette somme provient majoritairement du commerce de gros avec 308 millions soit 56 % du secteur. En termes d’emplois, le yachting représente 1 429 personnes.