Морское хозяйство – основная деятельность в Монако

Сектор морского хозяйства представляет собой около 10% валового оборота Княжества.

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В своей совокупности морское хозяйство насчитывает 635 предприятий, деятельность которых неразрывно связана с морем. Публикация Монакского института статистики и экономических исследований (IMSEE) а партнерстве с Дирекцией по морским вопросам основывается на данных 2022 года. Это – первое исследование подобного рода в Монако.

Валовый оборот – 1,8 миллиардов евро

Статистические данные, представленные IMSEE, возводят морское хозяйство на первое место в Княжестве. К декабрю 2022 года в отрасли было занято 3 268 работников, что представляет собой 5,4% рабочих мест в частном секторе. В исследовании также признается ведущая роль секторов транспорта и складирования. Эти сектора обеспечивают валовый оборот в 900 миллионов евро и занимают не менее 50% работников морского хозяйства.

Яхтинг – на одном из ведущих мест

Яхтинг – одна из сторон морского хозяйства – охватывает виды деятельности, связанные с обычными и большими прогулочными яхтами. Из 1,8 миллиардов евро валового оборота в морском секторе 550 миллионов приходится на яхтинг с его 411 компаниями. В основном эта сумма приходится на оптовую торговлю – 308 миллионов евро, т.е. 56% в отрасли. В секторе яхтинга работает 1 429 человек.