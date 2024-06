Popolazione in aumento e ottima aspettativa di vita: uno sguardo alla demografia monegasca

L’IMSEE ha appena pubblicato l’osservatorio della demografia 2023 che mostra dati interessanti sulla popolazione del Principato. Al 31 dicembre 2023, Monaco contava 38.367 abitanti.

Anche se 611 monegaschi sono sparsi per il mondo, in particolare in Francia, la maggior parte di loro vive nel Principato (9.179).

Nel 2023 sono stati registrati 104 nuovi cittadini monegaschi, che hanno fatto salire il totale a 9.790. Questo leggero aumento riflette una tendenza alla crescita demografica, principalmente dovuto a un maggior numero di nascite rispetto ai decessi (71).

Un’ottima aspettativa di vita

L’aspettativa di vita media è di 87 anni per gli uomini monegaschi, ma sale a 90 anni per le donne. Un dato eccellente dovuto probabilmente alla qualità della vita e all’assistenza sanitaria offerta dal Principato.

Nonostante tutte le cifre siano in aumento, ce n’è una che è in calo, il numero dei matrimoni. L’anno scorso sono stati registrati solo 69 matrimoni, contro i 100 del 2022. Potrebbe essere dovuto alla riforma riguardante l’acquisizione della nazionalità monegasca dopo il matrimonio, che non richiede più un periodo di 10 ma di 20 anni.

Che si tratti di uomini o donne, la tendenza dei monegaschi è quella di sposarsi verso i 32 anni.