Рост населения и продолжительности жизни: разбор демографии в Монако

Недавно IMSEE опубликовал обзор демографии за 2023 год. Он выявил интересные цифры о населении Княжества. На 31 декабря 2023 года население Монако составляло 38 367 человек.

611 монегасков проживает за границей, в частности, во Франции, но большинство живет в Княжестве (9 179).

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В 2023 году 104 человека получили монакское гражданство, и общее количество граждан Монако выросло до 9 790 человек. Этот небольшой рост отражает тенденцию к демографическому росту, в основном обусловленному превышением рождаемости над смертностью (71).

Отличная продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни монегасков – 87 лет, а у женщин она достигает 90 лет. Эта блестящая статистика, возможно, объясняется качеством жизни и медицинского обслуживания в Княжестве.

Все статистические показатели растут, а количество браков падает. В 2023 году было зарегистрировано всего 69 браков, а в 2022 – 100. Возможно, это последствие изменения срока получения монакского гражданства после брака, продленного с 10 до 20 лет.

Монегаски – и женщины, и мужчины – обычно вступают в брак в возрасте около 32 лет.