Top Marques 2025: una 20ª edizione con affluenza da record e vendite milionarie

L’edizione celebrativa del salone monegasco si è chiusa con un bilancio eccezionale, confermandosi come uno degli appuntamenti imperdibili per gli appassionati di hypercar e veicoli da collezione.

Per quattro giorni, il Grimaldi Forum ha fatto da sfondo al rombo di motori d’eccezione e affari a sette zeri. Con 190 veicoli presentati e quasi cento espositori, l’edizione 2025 ha attirato una folla impressionante di appassionati e potenziali acquirenti di altissimo profilo. A conferma di questa crescita, anche una copertura mediatica sempre più importante, con la presenza di centinaia di giornalisti e content creator.

Il Principe Alberto II sale su un’auto presentata dall’influencer GMK. © Top Marques

Tredici anteprime mondiali alla presenza del Principe

L’inaugurazione dell’8 maggio da parte del Principe Alberto II ha dato il via nel migliore dei modi, con la presentazione di numerose novità mondiali, tra cui la spettacolare hypercar spagnola Rubau e l’edizione Monaco della LM1 di Laffite Automobili, che porta la firma personale del Sovrano. Grande attenzione anche per le supercar personalizzate dell’influencer monegasco GMK, che hanno rafforzato l’anima digitale della manifestazione.

Il direttore del salone Emeric Garcia è stato visto con il pilota Charles Leclerc © Top Marques

Un successo commerciale senza precedenti

Gli espositori hanno registrato vendite eccezionali, con diverse transazioni sopra il milione di euro. Un successo che non si limita solo all’automotive, ma coinvolge anche l’orologeria e la gioielleria di lusso presenti in fiera. Fondamentale, in questo senso, il cocktail VIP in anteprima del 7 maggio, sponsorizzato da zondacrypto, che ha facilitato incontri esclusivi tra venditori e potenziali compratori.

Un evento da jet set

A far brillare l’evento è stata anche la presenza di tante celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo: dai piloti di Formula 1 Charles Leclerc e Fernando Alonso, alle leggende del calcio come Robert Pirès, passando per noti influencer automotive di fama internazionale. Top Marques si è confermato anche quest’anno come un vero e proprio evento mondano.

Forti di questo successo, gli organizzatori hanno già annunciato una 21ª edizione ancora più ambiziosa: appuntamento dal 6 al 10 maggio 2026, con diversi lanci mondiali già confermati.