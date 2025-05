Top Marques 2025 : affluence record et ventes millionnaires pour la 20e édition

L’édition anniversaire du salon monégasque s’est clôturée sur un bilan exceptionnel, confirmant son statut d’événement incontournable dans le monde des hypercars et des véhicules de collection.

Le Grimaldi Forum a vibré pendant quatre jours au rythme des moteurs d’exception et des transactions à sept chiffres. Avec 190 véhicules présentés et près de cent exposants, cette édition 2025 a attiré une foule considérable de passionnés et d’acheteurs fortunés. En témoigne la couverture médiatique croissante de l’évènement avec la présence de centaines de journalistes et de créateurs de contenu.

Le Prince Albert II monte dans une voiture dévoilée par l’influenceur GMK. © Top Marques

Treize premières mondiales sous le regard princier

L’inauguration par le Prince Albert II le 8 mai a donné le ton avec le dévoilement de plusieurs premières mondiales, dont la spectaculaire hypercar espagnole Rubau et l’édition Monaco de la LM1 de Laffite Automobili, qui porte l’empreinte personnelle du souverain. Les supercars personnalisées de l’influenceur monégasque GMK ont également attiré l’attention, renforçant la dimension digitale du salon.

© Top Marques

Un succès commercial sans précédent

De leur côté, les exposants rapportent des ventes exceptionnelles avec plusieurs transactions dépassant le million d’euros. Ce succès commercial s’étend au-delà de l’automobile, touchant également les secteurs de l’horlogerie et de la joaillerie de luxe présents au salon. Le cocktail VIP d’avant-première du 7 mai, sponsorisé par zondacrypto, a joué un rôle crucial dans ces résultats, permettant des mises en relation privilégiées entre vendeurs et acheteurs potentiels.

Un rendez-vous des célébrités

Le salon a également brillé par la présence de nombreuses personnalités du sport et du divertissement. Des pilotes de Formule 1 comme Charles Leclerc et Fernando Alonso aux légendes du football comme Robert Pirès, en passant par des influenceurs automobile de renommée mondiale, Top Marques a confirmé son statut d’événement mondain incontournable.

Forts de ce succès, les organisateurs annoncent déjà une édition 2026 encore plus ambitieuse du 6 au 10 mai 2026. Plusieurs lancements mondiaux sont déjà confirmés.