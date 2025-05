Top Marques Monaco : La 20e édition du salon automobile le plus exclusif du monde

Le salon automobile le plus prestigieux de la Côte d’Azur a ouvert ses portes mercredi 7 mai au Grimaldi Forum pour une édition anniversaire très attendue.

Pour ses 20 ans, Top Marques Monaco a vu les choses en grand. Le top départ du salon a été donné dans la soirée du 7 mai, d’abord pour l’avant-première. Lors de ce cocktail d’inauguration, les invités et professionnels ont eu une mise en bouche exclusive de cette vingtième édition. Les quelques collectionneurs se sont installés au volant des pièces de collections du rez-de-chaussée, tandis que d’autres ont déambulé dans les allées pour découvrir les supercars rutilantes, les bijoux, les montres et autres œuvres d’art.

Le Prince Albert II s’est quant à lui rendu le lendemain au Grimaldi Forum pour observer découvrir les 190 véhicules d’exception et lancer officiellement l’évènement. Parmi les 13 premières mondiales présentées en exclusivité, le Souverain a dévoilé l’hypercar Rubau espagnole et l’édition Monaco de la Laffite Automobili LM1, à laquelle il a personnellement contribué. Il s’est aussi attardé devant l’Aston Martin Vanquish Volante de BPM Exclusive et la Lamborghini Temerario du Groupe Segond Automobiles.

© Top Marques © Top Marques © Top Marques © Top Marques © Top Marques

À mi-parcours du salon, le ton est à l’optimisme pour Emeric Garcia, directeur de Top Marques Monaco : « C’est très positif. Il y a eu de nombreuses ventes qui ont déjà été réalisées et on n’est même pas à la moitié du salon », confie-t-il. Dès la soirée d’avant-première, les résultats étaient là : « On a dépassé les chiffres. Il y a eu beaucoup de monde. » Ce bon démarrage s’est confirmé dès ce jeudi avec « une très bonne journée, beaucoup de prospects » et des exposants déjà décidés à revenir : « Certains m’ont déjà confirmé leur présence pour l’année prochaine. »

Cette édition anniversaire se veut ambitieuse et résolument tournée vers la nouveauté : « On a 13 lancements mondiaux automobiles, ce qui est assez exceptionnel sur un salon de 10 000 mètres carrés », souligne-t-il. Ces présentations exclusives renforcent la réputation du salon, devenu selon lui « l’un des plus exclusifs au monde dans le domaine des supercars ».

© Monaco tribune

L’édition 2025 se distingue aussi par un espace consacré aux voitures classiques, « beaucoup plus étoffé, avec des véhicules des années 50 aux années 90 », répartis en stands thématiques, notamment Mercedes, Ferrari, américaines, avec des modèles « en édition limitée, numérotés, très exceptionnels ». Côté animation, le salon mise sur la proximité avec les passionnés. L’ambassadeur GMK joue un rôle clé cette année : « Il présente deux véhicules, dont un sera dévoilé à son public dimanche à 15 heures. On invite vraiment ses fans à venir le découvrir », précise Emeric Garcia. Une séance de dédicaces est également prévue avec l’influenceur monégasque ce jour-là. « C’est vraiment une année très complète, avec beaucoup de nouveautés, et on est très heureux », conclut le directeur.

Des exposants de renom

Parmi les modèles les plus marquants de cette 20ᵉ édition, la Laffite LM1 « Monaco Edition » attire tous les regards. Présentée par Laffite Automobili pour la deuxième année consécutive, cette hypercar de plus de 1 000 chevaux, conçue par le studio GFG Style de Giugiaro, a été personnalisée selon les choix du Prince Albert II : « On lui a proposé trois livrées, il a choisi celui-ci, avec le drapeau monégasque à l’arrière », précise Jordan Glavieux, assistant chez Laffite Automobili.

© Monaco tribune

Produite en seulement deux exemplaires, les recettes issues de la vente de cette supercar seront destinées à soutenir des causes caritatives, notamment à la Fondation Princesse Charlène. Le public est au rendez-vous, poursuit-il : « Les gens sont vraiment impressionnés. Ils se demandent comment c’est possible d’homologuer une voiture comme celle-ci ». Il salue aussi un salon « plus riche » cette année, avec « davantage de préparateurs automobiles comme Brabus ou Mansory » et confirme que Laffite Automobili sera de retour l’année prochaine.

Mais l’événement ne se limite pas à l’automobile : montres, bijoux, art contemporain… le luxe s’expose sous toutes ses formes, dans une ambiance où se croisent collectionneurs, créateurs et passionnés venus du monde entier.

Designer holographique, James McQueen participe pour la première fois à Top Marques Monaco avec un stand singulier mêlant art, automobile et installations technologiques : « Mon stand est dédié à l’art, avec un univers holographique et pop art, qui tourne aussi autour de l’automobile », explique-t-il. Son métier est de concevoir des scénographies immersives pour des marques de luxe ou des constructeurs automobiles, en utilisant des technologies comme les hologrammes : « Je suis designer holographique pour tous types d’événements, je vais créer des mises en scène pour susciter de l’étonnement chez les gens ».

James McQueen © Monaco tribune

Sur son stand, le visiteur découvre des œuvres autour de l’automobile, de la musique, du pop art, mais aussi des hommages en hologrammes, notamment à Ayrton Senna. « J’ai aussi mis des hologrammes sur des stands de voitures de prestige, parce qu’ils aiment vraiment le produit. » Séduit par l’esprit du salon et par sa direction, il indique : « Je trouve que c’est un très beau salon. On a bien sympathisé avec le directeur, qui a de très bonnes idées. Je pense que son salon est en train de devenir l’un des plus beaux. » L’expérience semble positive : « Il y a des belles rencontres, des gens sympathiques. Le but, c’est d’échanger, partager. »

Parmi les autres créations artistiques qui attirent l’œil au cœur de Top Marques, celles de la maison Jamaisvu ne laissent personne indifférent.

Jon Avrany et Frédéric Layani © Monaco tribune

Présents pour la première fois à Monaco, les cofondateurs Jon Avrany et Frédéric Layani présentent des objets d’art, façonnés par des artisans français : « Nous avons mis trois ans pour développer le concept. Le lancement mondial de Jamaisvu se fait cette année à Top Marques Monaco, on est ravis », confient-ils. « Il y a des stands, des objets magnifiques et un public qui est vraiment très agréable, qui prend le temps de voir ce que les exposants ont mis à disposition ». Leur marque mise sur l’unicité, chaque création, souvent accompagnée d’un écrin sur mesure, mêle matériaux rares et savoir-faire et le public semble au rendez-vous. « C’est le luxe par excellence. Il y a beaucoup de gens qui s’intéressent, même des personnes d’un certain âge qui rentrent et qui se disent : Qu’est-ce que vous faites ? ». Les échanges ont été nombreux, allant du simple curieux au collectionneur averti. Quant à revenir l’année prochaine ? « Pourquoi pas », glissent-ils, visiblement séduits par l’atmosphère du salon.

Pour sa troisième participation consécutive à Top Marques Monaco, le Musée de l’Automobile de Mulhouse a choisi de mettre en avant cette année une pièce de choix : la Peugeot 2008 DKR 16, pilotée par Sébastien Loeb lors de son premier Rallye Dakar en 2016.

Mylène Wittmer © Monaco tribune

Développée par Peugeot Sport, cette voiture est équipée d’un moteur diesel V6 bi-turbo de 3,0 L et d’une transmission deux roues motrices, pensée pour les défis extrêmes du rallye-raid. « C’est une fierté d’être ici et de représenter un peu l’Alsace à Monaco », déclare Mylène Wittmer, chargée de communication du Musée de l’Automobile de Mulhouse, qui remarque au passage « un peu plus de dynamisme et d’animations cette année.»

Le Salon Top Marques Monaco et zondacrypto font gagner une Porsche

Sponsor officiel du salon pour la deuxième année consécutive, Zondacrypto confirme sa présence remarquée à Top Marques : « Nous sommes ravis d’être là une nouvelle année, d’être ici à Monaco pour cette belle occasion », déclare Ludovico Frigo, membre de l’équipe.

Ludovico Frigo © Monaco tribune

Pour cette édition, la plateforme d’échange de cryptomonnaies a marqué les esprits dès le cocktail d’ouverture, avec une affluence notable et la présence de ses ambassadeurs, les pilotes Valtteri Bottas et Arthur Leclerc. Le stand Zondacrypto se distingue surtout par la Lamborghini Super Trofeo qui attire les curieux. À cela s’ajoutent des animations ludiques : « Nous avons des goodies, un photobooth et une roue de la fortune. Hier avec Valtteri Bottas et aujourd’hui avec Arthur Leclerc, on organise des quiz sur les cryptomonnaies. Les gagnants peuvent spinner la roue et gagner des récompenses Zondacrypto. » L’ambiance est festive et l’engagement local affirmé : « On est en train de nouer d’excellents liens avec la Principauté, que ce soit avec Top Marques ou encore l’AS Monaco », et l’an prochain ? « C’est sûr, on sera là ! » D’ici là, l’équipe se prépare à un week-end très animé : « On s’attend à recevoir beaucoup de monde. On a hâte de rencontrer les participants et de leur présenter ce que Zondacrypto fait. »

La passion ne s’arrête pas aux portes du salon. À Monaco, le spectacle automobile se joue aussi dans la rue. Alors que Top Marques bat son plein à l’intérieur du Grimaldi Forum, à l’extérieur, les passionnés poursuivent l’expérience à ciel ouvert. Sur le parvis, amateurs et curieux s’adonnent au carspotting : « La dernière fois qu’on est venus ici, c’était il y a sept ans. On aime les voitures tout simplement. C’est la raison pour laquelle on est là. On est contents d’y être », explique un père, accompagné de son fils, tous deux captivés par les allées et venues des supercars.

À l’entrée, deux jeunes photographes amateurs, déjà présents l’an passé, retrouvent avec enthousiasme cette ambiance unique : « C’était trop bien l’année dernière, c’est pour ça qu’on est revenus ! J’adore les voitures, je viens pour les photographier. On n’a pas encore tout vu dans le salon, mais on a hâte. C’est déjà très impressionnant. »

Entrepreneurs visionnaires, Monaco vous appelle : MonacoTech ouvre ses portes au futur