Entrepreneurs visionnaires, Monaco vous appelle : MonacoTech ouvre ses portes au futur

MonacoTech ouvre ses portes aux visionnaires du monde entier prêts à transformer leurs idées audacieuses en entreprises florissantes depuis le cœur de la Principauté.

L’incubateur monégasque, fruit d’une collaboration entre le Gouvernement Princier, Monaco Telecom et l’entrepreneur Xavier Niel, recherche sa nouvelle cohorte de startups innovantes. Jusqu’au 13 mai 2025, les entrepreneurs peuvent soumettre leur candidature via le site www.monacotech.mc pour rejoindre cet écosystème d’élite.

Le programme cible particulièrement les projets technologiques en phase de démarrage disposant déjà d’un prototype fonctionnel et visant une commercialisation dans les 18 prochains mois. Les secteurs privilégiés reflètent les préoccupations contemporaines : GreenTech, BioTech/MedTech, BlueTech/Smart Yachting, FinTech et technologies digitales, avec une attention particulière pour l’intelligence artificielle responsable.

Un parcours d’excellence vers le succès

Le processus de sélection se déroule en trois actes : dépôt du dossier en ligne jusqu’au 13 mai, entretiens vidéo en juin pour les projets présélectionnés, et pitch final devant un jury d’experts fin juin 2025.

Les lauréats intégreront le programme à partir de septembre 2025 et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de 18 mois. À la clé : ressources techniques et financières, accès privilégié à un réseau d’experts et opportunités de networking exclusives dans l’un des territoires les plus dynamiques de la région méditerranéenne.

Un tremplin vers l’avenir

Depuis sa création en 2017, MonacoTech s’est imposé comme un acteur incontournable de l’écosystème entrepreneurial monégasque, offrant aux innovateurs l’opportunité unique de développer leurs projets dans un environnement alliant stabilité, excellence et ouverture internationale.

Pour les entrepreneurs visionnaires, ce nouvel appel à projets représente bien plus qu’une simple opportunité d’incubation — c’est une invitation à façonner l’avenir depuis Monaco.