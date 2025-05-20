20-й автосалон Top Marques 2025 года: рекордная посещаемость и миллионные продажи

Юбилейный автосалон в Монако завершился с исключительными результатами, подтвердив свой статус элитного события в мире гиперкаров и коллекционных автомобилей.

В течение четырех дней Grimaldi Forum бурлил в ритме исключительных двигателей и семизначных транзакций. Автосалон 2025 года, на котором было представлено 190 автомобилей и около сотни экспонентов, привлёк толпу энтузиастов и состоятельных покупателей. Об этом свидетельствует растущее освещение мероприятия в СМИ с участием сотен журналистов и составителей цифровых контентов.

Князь Альбер II в автомобиле, представленном инфлюэнсером GMK. © Top Marques

Тринадцать мировых премьер под пристальным вниманием Князя

Инаугурация Князем Альбером II 8 мая задала тон мероприятия, представившего несколько мировых премьер, включая впечатляющий испанский гиперкар Rubau и монакскую версию Laffite Automobili LM1, в создании которого приял участие сам Князь. Внимание также привлекли кастомизированные суперкары монакского инфлюэнсера GMK, расширившего цифровой масштаб автосалона.

7 захватывающих событий на автосалоне Top Marques Monaco 2025 года

Директор автосалона Эмерик Гарсиа с пилотом Шарлем Леклером © Top Marques

Беспрецедентный коммерческий успех

Экспоненты сообщили об исключительных объёмах продаж: сумма некоторых сделок превысила миллион евро. Этот коммерческий успех вышел за рамки автомопрома, затронув также секторы производства часов класса люкс и ювелирных изделий, представленные на выставке. VIP-коктейль на предварительном просмотре 7 мая, спонсируемый компанией zondacrypto, сыграл решающую роль в достижении этих результатов, обеспечив привилегированные связи между продавцами и потенциальными покупателями.

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Встреча знаменитостей

Салон также посетили многочисленные видные спортсмены и деятели шоу-бизнеса. От гонщиков Формулы-1, таких как Шарль Леклер и Фернандо Алонсо, до легенд футбола, таких как Робер Пирес, и всемирно известных авторитетов в автомобильной индустрии, Top Marques закрепил за собой статус элитного светского мероприятия.

Развивая этот успех, организаторы уже анонсируют ещё более амбициозное мероприятие в следующем году, которое пройдёт с 6 по 10 мая 2026 года. Несколько мировых новинок уже известны.